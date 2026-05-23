„Jucătorii au trac” Flavius Stoican, după ce Farul a fost condusă de două ori de Chindia: „Nu mai există liniște”

CHINDIA - FARUL 3-3. Flavius Stoican (49 de ani), antrenorul „marinarilor” a vorbit despre remiza echipei sale în turul de menținere/ promovare în Liga 1.

Returul este programat duminică, 31 mai, de la ora 20:30.

Stoican susține că presiunea unei eventuale retrogradări se simte și în jocul echipei.

CHINDIA - FARUL 3-3 . Flavius Stoican: „Există un trac”

„Porneam ca favoriți. Am avut multe situații la 2-1, sigur am întors scorul de la 0-1 pe o greșeală pe care suntem obișnuiți să o facem, apoi ocazia lui Ișfan, singur cu portarul. Ne-au egalat ei, au întors. Mă bucur că Markovic a reușit să marcheze, dar se joacă.

Trebuie să fim concentrați și să nu fim relaxați, așa cum a fost și azi, era să ne coste. Ne așteptam să fie greu, deoarece nu mai există liniștea fiecărui jucător. Atunci când intră pe teren există oarecare un trac, pase greșite din momentul în care intrăm în posesie.

Cu toate acestea, trebuie să jucăm fotbal, pentru că avem prima șansă. Returul o să fie la fel, dar important este ca atunci când conducem să nu mai avem momente de relaxare”, a declarat Flavius Stoican la Prima Sport.

Flavius Stoican: „Vedem dacă mai mizăm pe Rafael Munteanu”

Tehnicianul i-a luat apărarea lui Rafael Munteanu, cel care a greșit impardonabil la primul gol al Chindiei, însă nu a asigurat că acesta va începe titular și la retur.

„E important ca jucătorii să se ajute, Munteanu trebuie să fie ajutat de colegi. Nu a fost ezitant de la început. A scos cu un reflex incredibil o minge, dar trebuie să aibă încredere în el.

Vom vedea dacă vom miza pe Rafael, e și Buzbuchi acolo, un portar care ne dă încredere. Nu vreau ca Munteanu să stea cu capul plecat. Important e ca noi să putem întoarce rezultatul, chiar dacă suntem conduși, cum am făcut și acum”, a concluzionat Stoican.

