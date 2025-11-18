Ștefan Chirilă (18 ani), atacantul naționalei U19, a vorbit despre campionatul României, dar și despre echipa la care și-ar dori să evolueze.

Ștefan Chirilă s-a născut în Statele Unite, acolo unde a și început fotbalul. În prezent, acesta este om de bază la echipa a doua a celor de la Cincinnati și a adunat două meciuri și pentru formația de seniori, cea care joacă în MLS.

Ștefan Chirilă și-ar dori să joace la FCSB: „Sunt cei mai tari”

Odată cu venirea sa la lotul U19, atacantul româno-american a fost întrebat dacă urmărește fotbalul românesc, dar și ce echipă simpatizează.

„Să fiu sincer nu prea urmăresc campionatul României, dar am auzit că FCSB e cea mai tare acum și aș vrea să joc acolo”, a declarat Ștefan Chirilă, conform sport.ro.

Îmi place Dennis Man, e foarte activ, e bun. Ștefan Chirilă

23 de meciuri și 6 goluri a reușit Ștefan Chirilă la FC Cincinnati 2, formația de tineret a clubului din MLS

