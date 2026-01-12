Scandal în Germania  Demis de Hamburg după acuzații de agresiune sexuală » Cum se apără acesta + Clubul îl contrazice
Stefan Kuntz FOTO: IMAGO
Scandal în Germania Demis de Hamburg după acuzații de agresiune sexuală » Cum se apără acesta + Clubul îl contrazice

Publicat: 12.01.2026, ora 18:00
  • Directorul sportiv Stefan Kuntz (63 de ani) a fost demis de Hamburger SV, ca urmare a unor acuzații de hărțuire sexuală.

Inițial, Hamburg anunțase că fostul fotbalist și tehnician german va părăsi clubul din cauza unor motive personale.

Stefan Kuntz, demis de Hamburg după ce ar fi încercat să agreseze sexual o angajată a clubului

Pe 2 ianuarie, formația germană anunța despărțirea de directorul sportiv Stefan Kuntz, numit în 2024, motivele fiind unele de natură personală, așa cum a anunțat chiar Hamburg, prin intermediul unui comunicat.

Totuși, motivul real al despărțirii ar fi reprezentat de acuzațiile care i-au fost aduse fostului campion european cu Germania în 1996. Kuntz ar fi încercat să agreseze sexual o angajată a clubului.

După ce jurnaliștii de la Bild au dezvăluit adevăratul motiv pentru care Kuntz ar fi părăsit-o pe Hamburg, germanul a oferit o reacție pe contul personal de Instagram.

„Primesc numeroase întrebări cu privire la cele apărute în presă. În primul rând, aș dori să spun că aceste acuzații mă lovesc puternic.

Resping categoric aceste acuzații! Iar în interesul familiei mele și al tuturor celor apropiați mie, le-am cerut avocaților mei să ia măsuri împotriva acestor acuzații și prejudecăți false”, a scris Kuntz.

Stefan Kuntz a refuzat să dea explicații în fața consiliului de administrație

După ce au văzut reacția lui Stefan Kuntz, membrii din conducerea lui Hamburg au luat decizia de a oferi un comunicat oficial referitor la presupusele fapte comise de fostul selecționer al naționalei de tineret a Germaniei.

În comunicat, cei de la Hamburg explică faptul că Stefan Kuntz a refuzat să dea explicații în fața consiliului de administrație al clubului, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală.

„Având în vedere postarea de ieri a lui Stefan Kuntz pe rețelele de socializare, publicarea ulterioară pe Bild, dar și acuzațiile provenite de la surse apropiate lui Stefan Kuntz, așa cum au fost relatate de Bild, consiliul de administrație HSV consideră necesar să emită următoarea declarație:

  • 1. În decembrie 2025, acuzații de abateri grave comise de Stefan Kuntz au fost aduse în atenția consiliului de supraveghere al HSV Fussball Management AG. În conformitate cu responsabilitățile sale, consiliul de administrație a inițiat imediat o anchetă în această privință, după ce a luat cunoștință acuzațiile, cu sprijinul unui consilier juridic extern specializat.

    În urma unei analize atente și a concluziei că acuzațiile erau credibile, consiliul de supraveghere a luat prompt decizia de a pune capăt oricărei cooperări cu el, cât mai curând posibil. La cererea explicită a persoanelor afectate, protecția acestora a primit cea mai mare prioritate și continuă să o aibă.
  • 2. Pe această bază și cunoscând pe deplin acuzațiile aduse împotriva sa, Stefan Kuntz a fost de acord cu încetarea mandatului său cu efect de la 31 decembrie 2025.

    El a fost reprezentat de un consilier juridic pe tot parcursul acestui proces. În ciuda faptului că i s-a oferit în mai multe rânduri oportunitatea de a-și prezenta poziția consiliului de supraveghere, domnul Kuntz a ales în mod explicit să nu facă acest lucru.

    În acest context, acuzațiile privind o „campanie de defăimare” împotriva lui Stefan Kuntz sunt în mod clar nefondate și înșelătoare.
  • 3. HSV nu tolerează abaterile de natura descrisă, indiferent de nivelul ierarhic implicat.

    Clubul rămâne ferm angajat față de valorile toleranței și respectului, așa cum sunt consacrate în statutul său, și se opune în mod neechivoc oricărei forme de discriminare.

    În cazul de față, era important ca consiliul de supraveghere să acționeze rapid și decisiv. Protejarea drepturilor personale ale persoanelor afectate rămâne, așa cum a fost întotdeauna, prioritatea absolută pentru HSV”, a transmis Hamburger SV, prin intermediul site-ului oficial.

