Pacionel a plâns de durere FOTO. Mijlocașul Stelei a suferit o accidentare gravă în meciul cu Chindia

CSA STEAUA - CHINDIA. Ștefan Pacionel (27 de ani), mijlocașul central al „militarilor”, s-a accidentat grav în partida din etapa a doua a play-off-ului din Liga 2.

Pacionel a fost cărat pe brațe de colegi la marginea terenului, el fiind în imposibilitatea de a mai călca pe piciorul drept, după un duel petrecut chiar în primele minute ale meciului.

În minutul 10 al partidei din Ghencea, după un duel pentru minge care a avut loc la mijlocul terenului, Ștefan Pacionel a rămas întins pe gazon, după ce s-a lovit genunchi în genunchi cu Ivan Pesic, mijlocașul târgoviștenilor.

Acesta a avut nevoie de intervenția echipei medicale și nu a mai putut continua partida după ce a fost tratat pe teren, fiind vizibil afectat.

Ștefan Pacionel a părăsit terenul în lacrimi, fiind cărat pe brațe de coechipierii săi, semn că ar putea fi vorba despre accidentarea gravă.

În acest sezon, Ștefan Pacionel a jucat 23 de meciuri în tricoul Stelei, în campionat și Cupa României, reușind să marcheze de cinci ori și să ofere o pasă decisivă.

Conform transfermarkt.ro, mijlocașul trupei din Ghencea este cotat la 250.000 de euro. Pacionel joacă la Steaua din vara anului trecut.

Citește și

