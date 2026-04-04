Liga 2, etapa #2 Sepsi, victorie la limită în fața Corvinului. S-au încheiat toate partidele rundei » Clasamentul

Sepsi a învins-o pe Corvinul cu scorul de 1-0 și a redus din diferența de puncte față de liderul din play-off-ul Ligii 2.

Și meciurile din play-out au luat sfârșit. Poli Iași a învins-o pe CS Dinamo, 1-0, Metalul Buzău a zdrobit-o pe ASA Târgu Mureș, 4-1.

Partidele din Liga 2 sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele vor fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

După primele două etape din Liga 2, Corvinul rămâne lider în play-off, deși a pierdut în fața celor de la Sepsi cu scorul de 0-1. Formația din Hunedoara are încă un avans de 6 puncte față de adversara ei din runda #2.

S-au jucat

Corvinul - Sepsi 0-1

A marcat: Haruț (82)

: Baban Vlad, : Bobe Ionuţ Marius, Diaconu Andrei Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara" (Hunedoara - Hunedoara)

Câmpulung - CSM Slatina 0-4

Au marcat: Georgescu (8), Andres (67), Magyari (87, 90+2)

: Moșoiu George Dan, : Crăciun Alexandru, Macovei Leonard George Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel - Argeş)

Ceahlăul Piatra Neamț - Gloria Bistrița 0-3

Au marcat: Mogoș (40), Chukwu (61), King (71)

: Racoare Arthur, : Kopriva Zsolt, Kopriva-Biró Tamás Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ - Neamţ)

CSC Șelimbăr - Concordia Chiajna 0-2

Au marcat: Neicuțescu (52), Banu (66)

: Iftode Silviu Nicolae, : Noroc Mihăiță Adrian, Florea Bianca Stadion: Măgura (Cisnădie - Sibiu)

CS Dinamo - Poli Iași 0-1

A marcat: Camara (61)

: Peşu Ionela Alina, : Mihaila Alexandru, Constantinescu Daniela Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)

Olimpia Satu Mare - CSC Dumbrăvița 3-2

Au marcat: Hosu (3, 58), Donca (90+3)/Ciurel (55), Șeroni (72)

: Bădărău Raul Sebastian, : Lar Daniel Ștefan, Timar Ovidiu Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan” (Satu Mare - Satu Mare)

CSM Reșița - FC Bacău 1-0

A marcat: Modan (10)

: Salomir Mircea, : Spătar Răzvan, Nuță Ionuț Emanuel Stadion: „Mircea Chivu” (Reşiţa - Caraş Severin)

ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău 1-4

Au marcat: Măgerușan (90+3)/Milea (13), Dumitrache (24), Moldovan (53, 70)

: Vremăroiu Andrei Florin, : Tocai Emeric, Marin Răzvan Ștefan Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)

Tunari - CS Afumați 0-4

Au marcat: Bamba (30, 42)

: Gaitin Claudiu, : Humiţa Ioan Daniel, Neagu Gabriel Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari - Ilfov)

Steaua - Chindia 2-0

Au marcat: Drăghici (min. 38), Rubio (min. 63)

: Vadana Sorin, : Filip Alexandru, Cosmescu Cristian Stadion: Steaua (Bucureşti - Bucureşti)

FC Bihor - FC Voluntari 0-2

Au marcat: A. Nemec (min. 25), M. Babic (min. 83)

: Călin Iulian, : Necula Mihăiță, Ionescu Mihai Marian Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Corvinul 2 56 2 Sepsi 2 50 3 FC Voluntari 2 45 4 Steaua 2 42 5 FC Bihor 2 39 6 Chindia Târgoviște 2 39

Clasamentul în play-out , grupa A

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 ASA Târgu Mureș 2 40 2 Metalul Buzău 2 38 3 Poli Iași 2 37 4 CSM Slatina 2 32 5 Gloria Bistrița 2 29 6 Ceahlăul 2 18 7 CS Dinamo 2 16 8 Câmpulung 2 10

Clasamentul în play-out , grupa B

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 CSM Reșița 2 39 2 FC Bacău 2 36 3 Concordia Chiajna 2 33 4 CS Afumați 2 33 5 Dumbrăvița 2 25 6 CSC Șelimbăr 2 23 7 Olimpia Satu Mare 2 17 8 Tunari 2 16

