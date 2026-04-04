Liga 2, etapa #2 Sepsi, victorie la limită în fața Corvinului. S-au încheiat toate partidele rundei » Clasamentul
Liga 2, etapa #2 Sepsi, victorie la limită în fața Corvinului. S-au încheiat toate partidele rundei » Clasamentul

alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 14:26
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 15:09
  • Sepsi a învins-o pe Corvinul cu scorul de 1-0 și a redus din diferența de puncte față de liderul din play-off-ul Ligii 2.
  • Și meciurile din play-out au luat sfârșit. Poli Iași a învins-o pe CS Dinamo, 1-0, Metalul Buzău a zdrobit-o pe ASA Târgu Mureș, 4-1.
  • Partidele din Liga 2 sunt transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele vor fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

După primele două etape din Liga 2, Corvinul rămâne lider în play-off, deși a pierdut în fața celor de la Sepsi cu scorul de 0-1. Formația din Hunedoara are încă un avans de 6 puncte față de adversara ei din runda #2.

Corvinul - Sepsi 0-1

  • A marcat: Haruț (82)
  • Arbitru: Baban Vlad, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Diaconu Andrei
  • Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara" (Hunedoara - Hunedoara)

Câmpulung - CSM Slatina 0-4

  • Au marcat: Georgescu (8), Andres (67), Magyari (87, 90+2)
  • Arbitru: Moșoiu George Dan, Asistenți: Crăciun Alexandru, Macovei Leonard George
  • Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel - Argeş)

Ceahlăul Piatra Neamț - Gloria Bistrița 0-3

  • Au marcat: Mogoș (40), Chukwu (61), King (71)
  • Arbitru: Racoare Arthur, Asistenți: Kopriva Zsolt, Kopriva-Biró Tamás
  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ - Neamţ)

CSC Șelimbăr - Concordia Chiajna 0-2

  • Au marcat: Neicuțescu (52), Banu (66)
  • Arbitru: Iftode Silviu Nicolae, Asistenți: Noroc Mihăiță Adrian, Florea Bianca
  • Stadion: Măgura (Cisnădie - Sibiu)

CS Dinamo - Poli Iași 0-1

  • A marcat: Camara (61)
  • Arbitru: Peşu Ionela Alina, Asistenți: Mihaila Alexandru, Constantinescu Daniela
  • Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)

Olimpia Satu Mare - CSC Dumbrăvița 3-2

  • Au marcat: Hosu (3, 58), Donca (90+3)/Ciurel (55), Șeroni (72)
  • Arbitru: Bădărău Raul Sebastian, Asistenți: Lar Daniel Ștefan, Timar Ovidiu
  • Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan” (Satu Mare - Satu Mare)

CSM Reșița - FC Bacău 1-0

  • A marcat: Modan (10)
  • Arbitru: Salomir Mircea, Asistenți: Spătar Răzvan, Nuță Ionuț Emanuel
  • Stadion: „Mircea Chivu” (Reşiţa - Caraş Severin)

ASA Târgu Mureș - Metalul Buzău 1-4

  • Au marcat: Măgerușan (90+3)/Milea (13), Dumitrache (24), Moldovan (53, 70)
  • Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin, Asistenți: Tocai Emeric, Marin Răzvan Ștefan
  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)

Tunari - CS Afumați 0-4

  • Au marcat: Bamba (30, 42)
  • Arbitru: Gaitin Claudiu, Asistenți: Humiţa Ioan Daniel, Neagu Gabriel
  • Stadion: Central Arsenal Tunari (Tunari - Ilfov)

Steaua - Chindia 2-0

  • Au marcat: Drăghici (min. 38), Rubio (min. 63)
  • Arbitru: Vadana Sorin, Asistenți: Filip Alexandru, Cosmescu Cristian
  • Stadion: Steaua (Bucureşti - Bucureşti)

FC Bihor - FC Voluntari 0-2

  • Au marcat: A. Nemec (min. 25), M. Babic (min. 83)
  • Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Necula Mihăiță, Ionescu Mihai Marian
  • Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Corvinul256
2Sepsi 250
3FC Voluntari245
4Steaua 242
5FC Bihor239
6Chindia Târgoviște239

Clasamentul în play-out, grupa A

LocEchipaMeciuriPuncte
1ASA Târgu Mureș240
2Metalul Buzău238
3Poli Iași237
4CSM Slatina232
5Gloria Bistrița229
6Ceahlăul218
7CS Dinamo216
8Câmpulung210

Clasamentul în play-out, grupa B

LocEchipaMeciuriPuncte
1CSM Reșița239
2FC Bacău236
3Concordia Chiajna233
4CS Afumați233
5Dumbrăvița225
6CSC Șelimbăr223
7Olimpia Satu Mare217
8Tunari216

