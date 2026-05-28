Cîrjan, relaxat înaintea barajului De ce are nevoie Dinamo pentru o victorie în fața FCSB: „Trebuie să ne facem jocul nostru”

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a prefațat duelul cu FCSB, partidă decisivă pentru calificarea în Conference League.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul de pe „Arcul de Triumf” va avea o încărcătură puternică pentru ambele formații.

FCSB încearcă să ducă mai departe seria neîntreruptă de calificări în cupele europene, iar Dinamo va forța revenirea în Europa după 9 ani de absență.

Cătălin Cîrjan: „Dacă ne facem jocul nostru, cred că vom câștiga acest meci”

Cîrjan e încrezător în forța grupului și crede că un joc bun de posesie, corelat cu ocazii, le va aduce victoria în derby.

„Cu siguranță este cel mai important meci. Am ajuns până în acest punct, ne doream să fim aici, să ne batem pentru cupele europene. Cred că merităm să fim aici și de-abia așteptăm meciul.

O să mă gândesc la asta (n.r. - la mesajul pentru colegi). Mai am timp în seara asta să mă gândesc ce le voi spune. Nu cred că trebuie să le spun foarte multe lucruri, pentru că toți știm importanța acestui meci, toți ne dorim foarte mult să ne îndeplinim obiectivul și o să văd mâine, în vestiar, cum va fi.

Nu pot să spun neapărat că e greu (n.r. - să fie căpitan). Nu mă simt singur în această echipă. Simt că sunt mai mulți căpitani. Cum am zis de fiecare dată, e și Eddy (n.r. - Gnahore), și Opruț, care mă ajută foarte mult.

Îi cunoaștem foarte bine (n.r. - pe cei de la FCSB), o echipă foarte bună, dar vreau să ne gândim la noi. Dacă intrăm pe teren și ne facem jocul nostru de posesie, ne creăm ocazii și suntem eficienți în faza porții, cred că vom câștiga acest meci”, a declarat Cîrjan, la conferința de presă.

Însă, căpitanul „câinilor” se așteaptă ca emoțiile să crească odată cu apropierea jocului.

„Deocamdată nu se simt emoțiile. Cu siguranță mâine va fi puțin diferit. Toată lumea vorbește despre acest meci și e puțin diferit. E cel mai important meci de când am venit la Dinamo și cu siguranță vor fi emoții.

Dar, cum am zis, cred că suntem pregătiți și sunt sigur că vom da totul mâine și va fi totul bine”, a mai spus Cîrjan.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport