FCSB se dezintegrează Târnovanu, gata să plece: „Își bat joc de mine!”

Ștefan Târnovanu (26 de ani) și-ar dori să plece de la FCSB, portarul fiind deranjat de tratamentul de care are parte.

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FCSB stă pe un butoi cu pulbere. După Florin Tănase și Valentin Crețu, clubul s-ar putea despărți și de un jucător care a avut un rol important în ultimele două titluri câștigate de roș-albaștri în Liga 1.

Ștefan Târnovanu ar vrea să plece de la FCSB: „Își bat joc de mine”

Scos vinovat de patron pentru cele mai dureroase eșecuri ale echipei, inclusiv eliminarea din Conference League după umilința cu Auda, Târnovanu s-ar fi plâns că este tratat nedrept și caută o soluție pentru a părăsi echipa.

Portarul a pierdut în numeroase rânduri postul de titular în favoarea lui Matei Popa (19 ani) și i-ar fi cerut impresarului Ioan Becali să-i găsească o echipă.

„Își bat joc de mine! M-am săturat. Nu mă mai regăsesc în echipa asta” este mesajul prin care Târnovanu și-ar fi exprimat nemulțumirea și frustrarea față de situația sa de la FCSB, potrivit gsp.ro.

212 meciuri a adunat Ștefan Târnovanu în poarta echipei FCSB. A încasat 238 de goluri și a scăpat fără gol primit în 73 de partide

Deși a fost dorit în trecut de echipe precum Galatasaray, Napoli sau Udinese, Târnovanu nu mai prezintă acum același interes, iar momentan nu există nicio ofertă concretă pentru el.

De asemenea, Târnovanu mai are contract cu FCSB până în 2028, iar Becali a anunțat că nu e dispus să-l vândă pentru mai puțin de 3 milioane de euro.

Poate să fie iar titular, dar poate să și plece. Eu nu-l țin legat, dar n-a avut niciodată vreo ofertă. Bine, nu vreau să-l dau pe un milion. E portar de echipă națională! E mai bun ca Sava, iar Craiova a dat un milion pe el. Cel puțin 3 milioane de euro trebuie să iau pe el. Gigi Becali, patron FCSB

Ajuns în 2020 la FCSB de la Poli Iași, Târnovanu s-a impus rapid în poarta roș-albaștrilor. A câștigat 4 trofee în cele 6 sezoane petrecute la club: 2 titluri (2024, 2025) și 2 Supercupe (2025, 2026).

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