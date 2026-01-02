S-a gândit la retragere  Stefanos Tsitsipas, chinuit de problemele medicale: „M-am speriat foarte tare”

Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #34 ATP) s-a gândit să se retragă din activitate din cauza problemelor medicale.

2025 a fost un an plin de accidentări pentru tenismenul grec, în special la spate, care l-au pus în dificultate.

În ultimul turneu de Grand Slam al anului, la US Open, Tsitsipas a fost eliminat încă din turul 2, fiind vizibil deranjat de durerile la spate.

În acel meci, grecul a fost învins de Daniel Altmaier (27 de ani, #44 ATP), scor 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5.

Stefanos Tsitsipas: „Îți reconsideri viitorul”

Fostul număr trei mondial a fost chinuit, în 2025, de problemele la spate, care l-au împiedicat să evolueze la capacitate maximă:

„M-am speriat foarte tare după ce am pierdut la US Open. Nu am putut să merg timp de două zile. Atunci îți reconsideri viitorul, cariera ”, a declarat Stefanos Tsitsipas, conform marca.com.

Acum, Tsitsipas a precizat că ultimele tratamente medicale au dat roade. Grecul a terminat 5 săptămâni de antrenament în extrasezon fără dureri.

„Sunt foarte încântat să văd cum reacționează spatele meu la antrenamentul actual”.

12 titluri ATP a cucerit Stefanos Tsitsipas în carieră

Tsitsipas spune că accidentarea l-a chinuit în ultimele 6-8 luni: „Cea mai mare îngrijorare a mea era dacă aș putea termina un meci. Mă întrebam dacă mai pot juca un meci fără durere”, a mai spus grecul, conform bbc.com.

Tsitsipas va juca la United Cup, unde Grecia e în grupă cu Japonia și Marea Britanie.

Evenimentul va avea loc la Perth și Sydney între 2 și 11 ianuarie, cu o săptămână înainte de Australian Open.

Cel mai mare câștig al meu pentru 2026 ar fi să nu mai trebuiască să-mi fac griji dacă voi putea termina meciurile. Vreau să dau rezultate pentru 2026 și pentru United Cup. Am depus mult efort. Cel mai important lucru este să am încredere deplină că mă pot întoarce acolo unde am fost. Voi încerca tot posibilul să fac asta. Stefanos Tsitsipas

Grecul a ajuns și în două finale de Grand Slam, la Roland Garros în 2021 și la Australian Open în 2023, ambele împotriva lui Novak Djokovic, pe care nu a reușit să le câștige.

Roland Garros: Djokovic - Tsitsipas - 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4

