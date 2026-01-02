Sergio Ramos, investitor la Sevilla? Fundașul vrea să salveze clubul  » Ce s-a întâmplat cu oferta inițială primită de andaluzi
Sergio Ramos foto: IMAGO
Sergio Ramos, investitor la Sevilla? Fundașul vrea să salveze clubul » Ce s-a întâmplat cu oferta inițială primită de andaluzi

Ștefan Neda
Publicat: 02.01.2026, ora 11:15
Actualizat: 02.01.2026, ora 11:50
  • Sergio Ramos (39 de ani) ar avea în plan să devină investitor la FC Sevilla, clubul la care a fost format și de la care a ajuns la Real Madrid.
  • Fundașul spaniol a devenit liber de contract de la 1 ianuarie, după expirarea contractului cu mexicanii de la Monterrey.

FC Sevilla, administrată în prezent de familiile Guijarro, Carrion, Ales și Castro, este scoasă la vânzare în urma crizei financiare de la club din ultimii ani, însă potențialii investitori ar fi scăzut oferta inițială.

Sergio Ramos ar putea deveni investitor la FC Sevilla

Șefii clubului spaniol primiseră o singură ofertă, din partea unor investitori americani, care ofereau 3.400 de euro pe acțiune, ceea ce ar fi ridicat tranzacția la peste 300 de milioane de euro.

Acum, după o reevaluare a clubului, aceștia ar fi redus oferta la 2.700 de euro pe acțiune, din cauza datoriilor și a problemelor financiare cu care se confruntă Sevilla, potrivit publicației locale muchodeporte.com, care aduce în discuție inclusiv posibila retragere a americanilor.

Acest fapt ar putea aduce în prim-plan grupul Tercera Via, condus de Antonio Lappi și Fede Quintero. Lappi este fost membru al consiliului de administrație al clubului.

Însă cei doi ar putea da peste un adversar neașteptat în lupta pentru preluarea clubului: Sergio Ramos, legendarul jucător crescut de Sevilla.

Ramos și-a încheiat înțelegerea cu Monterrey și ar fi intrat deja în contact cu persoane apropiate clubului, pentru a verifica posibilitatea de a deveni investitor la clubul care l-a format.

Fundașul central a trecut la echipa a doua la prima echipă a Sevillei în 2004, iar după doar un sezon era transferat de Real Madrid, unde avea să petreacă 16 ani.

Din 2021 până în 2023 a evoluat pentru PSG, iar apoi a revenit la Sevilla pentru încă un sezon.

27 de milioane de euro
a plătit Real Madrid în 2005, pentru transferul lui Sergio Ramos

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Sergio Ramos fc sevilla monterrey la liga investitor
