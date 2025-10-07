„Nu mă poate înțelege”  Soția lui Steph Curry, despre cum face față celebrității soțului ei: „La terapie vorbesc mereu despre asta”
„Nu mă poate înțelege" Soția lui Steph Curry, despre cum face față celebrității soțului ei: „La terapie vorbesc mereu despre asta"

  • Soția lui Stephen Curry, Ayesha, a declarat că nu se aștepta să se căsătorească atât de devreme și să aibă copii.

Ayesha Curry a dezvăluit toate aceste lucruri în luna august, în cadrul podcastului „Call Her Daddy”.

Ayesha Curry: „Nu voiam copii”

Ayesha Curry a dezvăluit că nu se gândea să se căsătorească atât de devreme și să aibă copii. Ea își dorea doar să-și construiască o carieră de succes.

Nu voiam copii. Nu voiam să mă căsătoresc. Credeam că voi fi o «fată de carieră» și atât. Și eram concentrată pe obiectivele mele. N-am fost niciodată genul de fată care visa la rochia de mireasă și toate astea.

Și apoi, s-a întâmplat atât de devreme în viața mea. E unul dintre momentele alea în care, de fapt, nu știi ce vrei”, a spus Ayesha Curry, conform foxnews.com.

Soția starului din NBA a vorbit și despre întorsătura pe care a luat-o viața ei după ce s-a căsătorit și a rămas însărcinată cu primul copil, la o lună după nuntă.

După ce ne-am căsătorit, am aflat că eram însărcinată cu fiica noastră. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât nici nu am mai avut timp să mă gândesc la ce îmi doream.

Este atât de interesant. Mi-am petrecut întreaga viață încercând să lucrez pentru ceva, iar apoi totul a dispărut și nu m-am gândit de două ori la asta.

După ce fiica mea a împlinit un an, îmi amintesc că a avut loc o schimbare și m-am gândit: «Am obiective pentru mine. Nu mi se pare corect. Îmi place să fiu mamă, dar îmi place și să fac alte lucruri, și trebuie să-mi pun ordine în viață. La terapie vorbesc mereu despre asta»”, a mai spus Ayesha.

Ayesha Curry, despre celebritatea lui Step: „Nu mă poate înțelege”

După căsătoria și nașterea primului copil, Ayesha Curry a mai trebuit să se descurce și cu atenția suplimentară dată de faptul că are un soț faimos.

Este atât de amabil. Încearcă să mă înțeleagă, dar pur și simplu nu poate. Și mai are și o atitudine de genul: «E o prostie. Nu e adevărat, de ce ești supărată?»

Iar eu îi spun: «Stai puțin, ascultă cum mă face să mă simt». Iar el îmi răspunde: «Dar de ce te face să te simți așa? Nu e real».

Ayesha și Stephen Curry au patru copii. În cele din urmă, aceasta a reușit să se axeze și pe carieră și a lansat marca de lifestyle „Sweet July” în 2020, împreună cu Sweet July Productions și Sweet July Skin.

4
titluri în NBA are Stephen Curry: 2015, 2017, 2018, 2022

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

NBA golden state warriors stephen curry ayesha curry
