Suman Mokhtarian, fost luptător în UFC, a fost executat în plină stradă. Avea 33 de ani.

Tragedia a avut loc miercuri, în Riverstone, o suburbie a orașului Sydney.

Suman Mokhtarian a fost împușcat mortal în timp ce se plimba prin Riverstone, miercuri, în jurul orei 18:00.

Serviciile de urgență au fost chemate pe strada Annaluke, dar Mokhtarian a murit la fața locului, în ciuda eforturilor paramedicilor, scrie espn.com.au

Poliția a deschis o anchetă cu privire la circumstanțele împușcăturilor.

„Un bărbat a murit astăzi într-un schimb de focuri într-un loc public din vestul orașului Sydney.

„În jurul orei 18:00, serviciile de urgență au fost chemate pe strada Annaluke, în Riverstone, în urma unor sesizări privind un schimb de focuri.

Ofițerii din cadrul Comandamentului Poliției din Riverstone s-au deplasat la fața locului și au găsit un bărbat cu răni prin împușcare.

Acesta a fost îngrijit de paramedicii ambulanței din New South Wales, însă a murit la fața locului. Bărbatul nu a fost încă identificat oficial.

Poliția a stabilit locul crimei și a început ancheta privind circumstanțele incidentului. La scurt timp după aceea, în jurul orei 18:15, serviciile de urgență au fost chemate pe strada Riverstone Road, Riverstone, lângă strada Clark Street, în urma unor sesizări privind un incendiu la o mașină.

Echipajele de pompieri și salvare din NSW au intervenit și au stins incendiul, însă vehiculul a fost distrus. Poliția a delimitat o a doua scenă a crimei și încearcă să stabilească dacă cele două incidente au vreo legătură”, se arată în comunicatul emis de poliția din New South Wales

Suman Mokhtarian a fost victima unei presupuse tentative de asasinat anterioare.

Se întâmpla în februarie 2024, atunci când un bărbat deghizat a tras patru focuri, dar a ratat. Atacul s-a petrecut în fața sălii de sport Australian Top Team, din Wentworthville.

Cine a fost Suman Mokhtarian

Născut pe 13 iunie 1992, Suman Mokhtarian a debutat ca luptător profesionist în anul 2012, în J.N.I Promotions, una unul dintre cele mai respectate și recunoscute agenții de lupte din NSW și Australia în domeniile Muay Thai, box, kickboxing, K-1 și MMA.

Ulterior, în anul 2018 și 2019 a avut și două lupte în UFC, ambele pierdute în fața lui Sodiq Yusuff și Seung WooChoi.

În total, Mokhtarian deținea un record de opt victorii și două înfrângeri în 10 meciuri profesioniste.

