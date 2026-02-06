Veste importantă pentru Dan Șucu (62 de ani). Tribunalul din Genoa a blocat acțiunile deținute de 777 Holdings, compania americană care are 23% din club.

din club. Acțiunile vor fi gestionate de un custode până la decizia finală a instanței, iar 777 Holdings ar putea fi nevoită să iasă definitiv din acționariat.

Prin această decizie, custodele numit va putea participa și vota la adunările generale ale acționarilor.

Astfel, 777 Holdings își pierde temporar controlul asupra participației la Genoa, iar procesul s-ar putea întinde pe durata a mai mulți ani.

Vești importante pentru Dan Șucu: partenerul american ar putea părăsi Genoa

Sechestrul preventiv, stabilit de judecătoarea Francesca Lippi, se ridică la 28 de milioane de euro și vizează toate bunurile 777 Holdings: proprietăți, creanțe, bani, acțiuni și alte titluri, conform calcioefinanza.it.

Măsura a fost aplicată pe 12 ianuarie 2026 și a vizat în special acțiunile clubului deținute de compania americană, parte a grupului A-Cap.

Tribunalul a luat decizia după un proces inițiat de Genoa, care urmărește să își recunoască dreptul de a transfera către 777 Holdings o creanță împotriva Fingiochi S.r.l., fosta casă de economii a lui Enrico Preziosi, și să obțină plata acesteia.

45 de milioane de euro a plătit Dan Șucu în schimbul a 77% dintre acțiunile clubului Genoa

Tribunalul a explicat că există șanse mari ca dreptul de plată revendicat să fie real și există un risc concret ca 777 Holdings să nu poată achita suma datorată, din cauza resurselor financiare insuficiente și a lipsei garanțiilor.

Opțiunile companiei americane sunt limitate:

Să facă apel, dar ar fi șanse puține șanse de succes.

Să achite datoria, dar ar fi un scenariu puțin probabil

Să negocieze o ieșire definitivă din club, printr-un acord cu acționarul majoritar Dan Șucu.

Ermanno Martinetto a fost numit custode al acțiunilor și are, conform legii, dreptul de a participa și de a vota la adunările acționarilor.

Echipa este asistată juridic de BonelliErede, prin profesorul Marco Arato și avocata Francesca Pollicina, iar 777 Holdings este reprezentată de profesorul Enzo Roppo, profesorul Valerio Pescatore și avocatul Antonio Donato de la Chiomenti.

