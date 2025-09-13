Protest în Super Ligă Jucătorii au întârziat începerea partidelor. Ce s-a întâmplat
Super Liga Turciei a avut parte astăzi de un minut de protest. foto: imago
Protest în Super Ligă Jucătorii au întârziat începerea partidelor. Ce s-a întâmplat

Ștefan Neda
Publicat: 13.09.2025, ora 20:18
  • Super Liga Turciei a avut parte astăzi de un minut de protest.
  • În partidele programate sâmbătă, de la ora 17:00, jucătorii au decalat startul.

Asociația Cluburilor din Turcia a inițiat un protest, prin intermediul jucătorilor din primul eșalon.

Protest în Super Liga Turciei în scopul combaterii violenței și hărțuirii

Startul partidelor de sâmbătă, de la ora 17:00, a fost decalat în jur de un minut, moment în care jucătorii au strigat: „Fără ură, doar fotbal!”.

Acțiunea are ca scop combaterea violenței și hărțuirii din mediul online asupra jucătorilor de fotbal și nu numai, potrivit hurriyet.com.tr.

În același timp, Asociația Cluburilor din Turcia emis un comunicat în acest sens:

„Ca Asociație a Cluburilor, adoptăm o poziție comună în toate cluburile noastre împotriva hărțuirii și violenței digitale, care au crescut în intensitate în ultimii ani.

Fotbalul este recunoscut de secole pentru bogăția competiției și a luptei de pe teren, precum și pentru emoțiile frumoase și autentice pe care le provoacă în afara lui.

Credem în puterea de unificare a fotbalului, însă, cu toate acestea, în ultimii ani, discursul instigator la ură, insultele, amenințările și hărțuirea cibernetică, care au fost în creștere, în special în lumea digitală, subminează acest aspect unificator al sportului.

Credem că astfel de acțiuni sunt acte periculoase împotriva valorilor universale ale sportului și a demnității umane.

Noi, împreună cu toate cluburile noastre, facem apel la toate părțile interesate din domeniul sportului să acționeze cu mai multă atenție și sensibilitate în acest sens.

Din acest motiv, ne opunem hărțuirii comise împotriva tuturor celor implicați în fotbal, în toată mass-media, și invităm pe toată lumea să acționeze în mod responsabil pentru un ecosistem fotbalistic respectuos și tolerant, adecvat spiritului sportului”, se arată în comunicatul Asociației Cluburilor din Turcia.

