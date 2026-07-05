Bilete prea scumpe la Supercupă? Câți fani și-au luat tichete pentru U Craiova - U Cluj. Cum explică FRF prețurile +43 foto
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Bilete prea scumpe la Supercupă? Câți fani și-au luat tichete pentru U Craiova - U Cluj. Cum explică FRF prețurile

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 23:30
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 00:38
  • Supercupa României din acest an, Universitatea Craiova - U Cluj, va avea loc duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.
  • Câte bilete s-au vândut până acum și cum explică Federația Română de Fotbal (FRF) prețurile ridicate ale tichetelor, mai jos în articol.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Pentru primul trofeu din noul sezon se vor duela U Craiova, campioana României și deținătoarea Cupei României, și U Cluj, formația pe care oltenii au depășit-o în ambele competiții.

Conform regulamentului de competiție, duelul se va juca pe terenul campioanei.

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Câte bilete s-au vândut pentru Supercupa României

Tichetele destinate publicului general, 15.873, au fost puse în vânzare pe 26 iunie, iar fanii au achiziționat aproape jumătate dintre acestea.

Până în acest final de săptămână s-au vândut peste 7.000 de bilete pentru duelul dintre Craiova și U Cluj, scrie gsp.ro.

„Ne așteptăm ca interesul suporterilor să crească în săptămâna premergătoare partidei.

Pentru a facilita accesul publicului la bilete, pe lângă vânzarea online, vor fi deschise și casieriile stadionului «Ion Oblemenco», atât în preziua meciului, cât și în ziua disputării Supercupei României”, a transmis FRF, conform sursei citate.

FOTO. U Craiova - U Cluj 5-0, meciul care a decis câștigătoarea titlului în sezonul 2025/2026 din Liga 1

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Cum explică FRF prețurile ridicate de la Supercupa României

Prețurile biletelor pentru Supercupa României sunt:

  • 50 de lei - peluze
  • 100 de lei - 150 de lei - tribune
  • 10 lei - bilete pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, valabile în cele două tribune, cu excepția zonei VIP.

Prețurile au fost mai mici la Supercupa din 2025, dintre FCSB și CFR Cluj (2-1): 30 de lei la Categoria 4, 40 de lei la Categoria 3, 50 de lei la Categoria 2, 70 de lei la Categoria 1 și 500 de lei la VIP.

„Federația Română de Fotbal aplică, începând din toamna anului 2025, o nouă strategie de ticketing pentru evenimentele pe care le organizează, fie că vorbim despre meciurile echipelor naționale, finala Cupei României sau Supercupa României.

Nivelul actual al prețurilor, inclusiv cel stabilit pentru Supercupa României 2026, este aliniat acestei strategii și reflectă atât evoluția inflației, cât și creșterea costurilor de organizare și a serviciilor necesare pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a unui eveniment sportiv de acest tip.

În același timp, strategia de ticketing include și măsuri dedicate anumitor categorii de suporteri. Astfel, la Supercupa României 2026, copiii care nu au împlinit vârsta de 15 ani au acces în tribunele 1 și 2, cu excepția zonei VIP, în baza unor bilete cu preț redus, în valoare de 10 lei.

De asemenea, la partidele primei reprezentative, tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani beneficiază de reduceri la achiziționarea biletelor.

În ceea ce privește Supercupa României 2026, prețurile biletelor sunt aceleași cu cele practicate la finala Cupei României din luna mai, eveniment disputat între aceleași două echipe.

Atunci, interesul publicului a fost unul foarte ridicat, stadionul din Sibiu fiind plin, iar cererea de bilete depășind capacitatea arenei", au fost explicațiile FRF pentru prețurile ridicate din acest an.

Brigadă formată din cinci arbitri la Supercupa României

Federația Română de Fotbal a anunțat că, începând cu sezonul următor, la partidele de o importanță deosebită va fi delegată o brigadă formată din cinci arbitri.

În afară de „central”, cei doi tușieri și arbitrul de rezervă, la meci va mai asista și un al doilea arbitru de rezervă.

În cazul acestuia, potrivit comunicatului emis de FRF, baremul va fi la nivelul a 50% din baremul acordat unui arbitru asistent.

„Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea CCA de introducere a posibilității delegării unui al cincilea oficial, cu statut de arbitru asistent, la jocurile de importanță deosebită (de exemplu: Finala Cupei României, Supercupa României etc.), precum și a baremului pentru acesta, respectiv la nivelul a 50% din baremul acordat unui arbitru asistent”, a transmis FRF, prin intermediul site-ului oficial.

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