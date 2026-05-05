„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” FOTO. Superliga București, postare scandaloasă: „Băieți, să vă vedem”

Marți, pe contul oficial al Superligii București, o competiție oficială sprijinită de Asociația Municipală de Minifotbal București, dar și de Federația Română de Minifotbal, a fost postat un derapaj sexist.

FOTO. Superliga asociată cu Federația pe care a condus-o Burleanu, postare scandaloasă: „Băieți, să vă vedem”

Alături de o imagine în care apare o arbitră, Superliga a atașat mesajul: „Băieți, să vă vedem acum: Ce ar putea spune o arbitră de minifotbal atât în timpul meciului, cât și în pat? ”.

Iar zona de comentarii a fost inundată cu zeci de replici sexiste și de mesaje cu tentă sexuală!

Fiecare postare a Superligii București este marcată și cu logo-urile forurilor AMMB și FMF, sub egida cărora se desfășoară competiția.

Postarea publicată de Superliga București

