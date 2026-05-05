„Există actele!” Directorul Școlii de fotbal Rapid răspunde acuzațiilor de spălare de bani făcute de sursele GOLAZO.ro
Marius Zamfir, președintele Școlii de fotbal Rapid. Foto: FCRapid
Special

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 16:00
  • Marius Zamfir, șeful Școlii de Fotbal Rapid, spune că există documente pentru fiecare sumă dată de părinții copiilor care sunt legitimați la clubul pe care-l conduce.
  • Surse GOLAZO.ro afirmau că există „spălare de bani la club, condiționări ale avansărilor copiilor în funcție de sumele oferite de părinți”.
  • Zamfir a făcut referire și la faptul că soția sa, fiica, fiul și ginerele sunt angajați ai Școlii de fotbal Rapid. Toate informațiile, în rândurile de mai jos.

GOLAZO.ro a publicat mărturiile a trei părinți care au, sau au avut, copiii legitimați la Școala de fotbal Rapid. Aceștia îl acuzau pe Marius Zamfir, directorul clubului, de spălare de bani, favoritism, amatorism.

Mai exact, ei susțin că plătesc cantonamentele, 2.500 ron de două ori pe an, turneele din țară și din străinătate, personalul medical și arbitrii la meciuri, cu bani cash, fără să primească chitanțe. De asemenea, acuză antrenorii de la Școala de fotbal Rapid că promovează sau retrogradează jucătorii pe baza sumelor cheltuite de părinți.

„Cred că se spală bani" Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe
„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe
„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe

Marius Zamfir: „Există actele doveditoare”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Marius Zamfir, pentru a afla cum răspunde gravelor acuzații.

Bună ziua, domnule Zamfir. Mai mulți părinți care au copiii la Școala de fotbal Rapid ne-au declarat, sub protecția anonimatului, că se întâmplă multe nereguli la clubul pe care-l conduceți. Cel mai important, cel mai grav, e faptul că se spală bani.

Stați puțin. În primul rând e vorba despre Școala de fotbal Rapid sau despre Academie? Pentru că sunt două lucruri diferite.

Despre Școala de Fotbal.

Bun. Ce spun părinții?

Că li se cer bani pentru diverse activități. Bani pentru cantonamente, pentru plata arbitrilor, pentru personalul medical prezent la meciuri, pentru mingi. Și nu li se oferă chitanțe pentru acest sume.

Păi, nu li se pot da lor chitanțe. Acestea se fac pe club. Plata cotizației lunare reprezintă suma pentru instruirea sportivului. Plata meciurilor, unde se plătește terenul și arbitrii și asistența medicală, fiecare club (n.r. implicat în partide) plătește o parte din aceste servicii.

Și ei nu au trebuit să aibă și un act doveditor ca au plătit acele sume către club?

Deci ceea ce îmi spuneți dvs. e un lucru normal la toate școlile de fotbal. Mergi în cantonament, nu poate să-ți plătească clubul asta. Plătește părintele, dar se ia de la hotelul, restaurantul, baza la care se închiriază terenul, autocar etc. tot ce ține de documentație, de acte. Se strâng banii (n.r. de la părinți) și noi, cu banii lor, plătim toate acestea. Pentru că este foarte greu ca părinții să organizeze un cantonament sau un turneu.

Înțeleg. Dacă părinții ar cere acele acte doveditoare de la Școala dvs. de fotbal, pentru a vedea exact cât au costat cazările, mesele, din cantonamente, acestea există?

Da, bineînțeles. Ele există. Deci, încă o dată, nu este o practică doar la SFR (n.r. Școala de fotbal Rapid), este o practică peste tot, că așa e normal. Nu pot să fiu fără ele, fără acte. Ele există.

Și pentru cotizația lunară de 800 de lei?

Acolo nu sunt bani cash. Plătești prin contul bancar, deci ce să ți se dea? Știi de la banca ta unde au intrat banii. Plătești direct în club. E online, nu are ce altceva să existe.

Marius Zamfir: „Părinții strâng banii, iar noi plătim”

Bun, atunci de ce nu se poate face la fel și când vine vorba de cantonamente? Părinții ai căror copii joacă la SFR să plătească direct în club?

Păi, nu, hai să vă explic încă o dată. Părinții strâng banii, da? Acești banii merg la antrenor, după care cu ei se plătește activitatea respectivă, fie că vorbim de turneu sau cantonament. Iar clubul plătește diversele servicii de care beneficiază copiii și cei care prestează aceste servicii eliberează o factură totală. Nu individuală, pentru fiecare părinte.

Mai mult, dacă nu a mers copilul în cantonament, indiferent că era în subgrupa A sau B, a fost „retrogradat”. Iar dacă mergea, era „promovat”. De la subgrupa C direct la A. Adică puteai să nu ai mari tangențe cu fotbalul, dar dacă mergeai în cantonament, săreai trepte de inițiere. Sursă GOLAZO.ro

Mi-ați explicat încă o dată procesul, nu de ce banii sunt ceruti cash și nu pot fi virați tot online, ca pentru cotizația lunară. Părinții spun că pentru ca micii fotbaliști să fie promovați la grupele superioare, trebuie să facă antrenamente individuale cu antrenor. Acestea costând 200 de lei per ședință.

Nu există așa ceva. Asta e dorința fiecărui antrenor care vrea să lucreze cu oricine, în privat, oriunde, oricând, e treaba lor. Nu e treaba noastră, a clubului. Nu ne interesează. Sunt grupe valorice. La subgrupa A a fiecărei grupe pe ani, fie că vorbim de 2014, 2016, joacă cei mai buni copii (n.r. există și subgrupele B și C, ultima fiind pentru începători).

Pentru noi e important să nu lipsești de la antrenamente, pentru că altfel nu ai cum să ajungi fotbalist. Și să meargă la școală, unde să nu aibă nota scăzută la purtare, să nu fie corijent. Și, normal, să fie sănătoși, așa că le facem vizita medicală din șase în șase luni. Dacă unul dintre aceste trei criterii nu e îndeplinit, sportivul e oprit de noi de la a face fotbal la SFR.

Bun, revenind la întrebarea mea…

Tu, ca părinte, dacă vrei să faci antrenament suplimentar, e treaba ta. Dar acesta nu se face cu antrenorul de la grupa la care joacă fiul tău. Faci cu un alt antrenor din altă parte. E foarte bine ca antrenorul copilului să ia legătura cu acela cu care se pregătește suplimentar, pentru a afla progresul acestuia. Și mai e ceva. Dacă cineva are o nemulțumire, ușa mea de la birou e deschisă.

Marius Zamfir: „Urmăresc de la etajul 2”

Părinții spun că sunteți foarte rar la SFR.

Eu sunt mereu acolo și, în afară de asta, nu trebuie să stau jos, în curte, pentru că am posibilitatea de a mă uita de sus, de unde văd toate terenurile. De acolo urmăresc. De undeva de la etajul 2.

Și chiar dacă ar fi așa cum spun părinții, nu trebuie să te duci direct la director, cum se spune. Te duci întâi la cine? La antrenor, după care știi cine-i coordonatorul, mergi la el. Dacă nu găsești înțelegere și nu se rezolvă, vii la mine. Noi avem 300 de copii, iar dacă fiecare părinte vine fiecare cu orice nemulțumire, nu e ok. Nu am timp să le rezolv.

Una dintre nemulțumiri e legată de faptul că unii dintre copiii ai căror părinți pot da 2.500 ron per cantonament (n.r. unul de iarnă, celălalt de vară), sar la subgrupa A direct de la subgrupa C. Iar dacă nu mergi în aceste stagii de pregătire, ești „retrogradat”.

Explicația e în felul următor. Pentru a performa copilul, e foarte important să meargă în aceste cantonamente. De asemenea, să meargă la un turneu în țară și unul peste hotarea. Asta ajută foarte mult la psihicul și creșterea în valoare a copilului. Vă dau un exemplu. Dacă doi copii au aceeași valoare și unul merge în cantonament, să pregătește, iar altul nu, pe care l-ați alege?

Pe cel cu mai mult potențial dintre ei, fără legătură cu posibilitățile materiale.

Eu nu m-am băgat niciodată pentru vreun antrenor ca să bage pe cineva să joace. Nu știu dacă vi s-a spus lucrul ăsta. Lăsând la o parte faptul ăsta, eu mă ocup de peste 15 ani de zile de copiii cu sindromul Down (n.r. afecțiune genetică cauzată de prezența unui cromozom 21 suplimentar, determinând dizabilități intelectuale ușoare-moderate și trăsături fizice caracteristice). Am o echipă de fete și de băieți, mixtă, care se antrenează pe cheltuiala clubului.

Am o altă echipă mixtă de copii, cu de alte dezabilități, locomotorii, de care mă ocup. Am copii de la case de copii, pe care îi țin gratuit aici, cu tot ce se poate. Pe lângă ăsta mai avem și copii, fiind ONG, copii din familii defavorizate, care au anumite calități fotbalistice, pe care-i ajutăm. Și trebuie să-i fac singur.

Își iau copiii și merg la alte cluburi sau școli de fotbal. Anul trecut cred că avea în jur de 550 de copii, iar anul acesta a rămas cu 300-350. Dacă ai vreodată ceva de spus, care nu e tocmai pozitiv la adresa Școlii de fotbal Rapid, ești tratat efectiv în bătaie de joc. Îți spune, pur și simplu, «bine, ia-ți copilul și pleacă, nu avem nevoie de tine». Sursă GOLAZO.ro

Marius Zamfir: „Reclamațiile îndepărtează copiii”

Frumos. Am înțeles că-i aveți alături pe fiica dvs., pe soție, pe ginere. Toți angajați ai Școlii de fotbal Rapid.

Vă explic. Eu, înainte de școală asta, eu am mai multe școli de fotbal. Prima pe care eu am avut-o, normal, eram cu băiatul meu, cu soția mea. Soția mea fiind cadru medical. Și fata mea, iar băiatul antrena. Apoi a venit ginerele meu, iar fata a plecat. A făcut și el fotbal mulți ani. Deci, într-un club, oriunde de fapt, trebuie să ai niște oameni apropiați. De încredere. Pentru că dacă nu ai pe cineva care să-ți spună purul adevăr, până îl afli se pot strica foarte multe lucruri.

Ați zis că aveți peste 300 de copii la SFR. Ați avut la un moment dat și mai mulți?

Au fost mai mulți, dar ce s-a întâmplat? Foști mari sportivi au spus că dintre copiii care vin la fotbal, cei care ajung profesioniști sunt cumva la un 0,001%. Tot timpul se invocă relații, că se joacă doar pe pile, acestea n-au făcut decât să ducă la un lucru, nu vorbesc doar de mine, vorbesc pe nivel de țară. Au început să îndepărteze copiii de la sport. Una la mâna.

Doi la mână, din cauza faptului că părinții își duc copiii la after school. Îi iau de acolo seara târziu și atunci câte terenuri să ai ca să se antreneze toți de la ora 17, 18? Dacă se întâmplă să fie reclamații, cum spuneți că au fost acum, cu atât mai greu o să vină copiii la fotbal.

