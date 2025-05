„Suntem cei mai constanți” Ianis Stoica, după victoria cu Poli Iași: „Merităm să câștigăm play-out-ul” + Ce spune despre finala Cupei

HERMANNSTADT - POLI IAȘI 1-0. Ianis Stoica (22 de ani) e mulțumit de prestația echipei sale în play-out.

Atacantul a marcat singurul gol al partidei de la Sibiu și așteaptă acum meciul din finala Cupei României, cu CFR Cluj.

Hermannstadt e pe primul loc în play-out, cu 36 de puncte, la 5 de Oțelul Galați, care are un meci în minus.

Ianis Stoica: „Merităm să câștigăm play-out -ul”

Ianis Stoica a fost omul decisiv în partida de pe teren propriu, cu Poli Iași. Atacantul lui Hermannstadt a intrat imediat după pauză și a înscris singurul gol al meciului, în minutul 75.

„Mă bucur că am reușit să înscriu și să-mi ajut echipa să câștigăm cele 3 puncte. Am fost echipa cea mai constantă din play-out. Merităm să câștigăm play-out-ul, consider eu”, a spus Ianis Stoica la Prima Sport.

Atacantul a vorbit și despre problemele musculare pe care le-a avut și deplasarea lungă de la Galați:

„A fost cea mai grea săptămână de când sunt aici. Am făcut 10 ore de la Galați, am avut mulți accidentați. Și eu am avut o contractură și mă bucur că am înscris, că eram puțin supărat”.

Ianis Stoica, despre finala Cupei: „Nu avem vreo presiune”

Ianis Stoica nu are emoții înaintea finalei Cupei României, în care Hermannstadt va înfrunta CFR Cluj, miercuri, de la ora 20:30:

„Finala Cupei, în opinia mea, e un meci în care trebuie să jucăm cu zâmbetul pe buze, pentru suporteri. Nu cred că avem vreo presiune.

N-ar fi fair-play să mergem doar să intrăm pe teren în meciul din ultima etapă. N-ar fi frumos, fiindcă acei jucători au familii, pentru că celelalte echipe joacă «cu cuțitul la gât»”.

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și