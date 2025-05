Andrei Nicolescu (47 de ani) a vorbit despre conflictul cu Peluza Sud, stârnit de mutarea ultrașilor într-un alt sector al stadionului.

Noi mesaje din partea Peluzei Sud au fost transmise aseară, la derby-ul cu Rapid, din etapa #8 a Superligii.

Administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre situația dificilă dintre club și Peluza Sud, după meciul cu Rapid, încheiat la egalitate, 0-0.

Andrei Nicolescu: „ N-am mutat pe nimeni”

Andrei Nicolescu, administratorul special al celor de la Dinamo, s-a pronunțat cu privire la conflictul cu Peluza Sud, care l-a înjurat copios la meciul cu FCSB, pierdut de „câini” cu scorul de 1-3:

„E un grup elitist de oameni care se descurcă singuri, nu voi mai face greșeala să încerc eu să rezolv problemele.

N-am mutat pe nimeni (n.r. de la tribuna a doua, unde stă de obicei Sud Dinamo), am avut o discuție cu Jandarmeria și reprezentanții lor, am stabilit ceva, am obținut promisiunea Jandarmeriei pentru anul viitor, să le fie înlesnite anumite lucruri care nu se puteau anul asta.

Au plecat mulțumiți de la întâlnire, chiar mi-au mulțumit”, a spus Andrei Nicolescu, în cadrul emisiunii Fotbal Club, de pe Digi Sport.

Nicolescu a explicat situația drept o simplă confuzie, fiindcă ultrașii au crezut că nu s-au vândut bilete în sectorul unde stăteau de obicei.

„Apoi nu știu ce s-a întâmplat, a trebuit să plec câteva zile.

Ei au avut impresia că nu s-au vândut bilete într-un anumit sector (n.r. unde stăteau ei), nu știu ce impresie au avut, s-a creat o întreagă poveste în mediul lor, în care cineva trebuie să fie vinovat.

Sunt băieți mari, se vor descurca singuri pe viitor”, a adăugat Andrei Nicolescu.

Nicolescu: „Trebuie să reprezentăm Dinamo așa cum trebuie”

Andrei Nicolescu a abordat și problemele clubului, spunând că reprezentanții echipei din Ștefan cel Mare trebuie să pună Dinamo mai presus de orice altceva:

„Contează ca noi, cei care suntem la Dinamo și reprezentăm Dinamo să ne facem așa cum trebuie, să apărăm interesele clubului, să-l punem mai sus decât orice altceva”.

Nicolescu, înjurat de fanii din Peluza Sud la Derby

Administratorul special al echipei din Ștefan cel Mare fusese principala țintă a ultrașilor celor de la Dinamo și la meciul cu FCSB, iar acesta spunea în urmă cu o săptămână:

„Sunt diverse probleme legate de logistica pe stadion. S-au divizat un pic, sunt două grupulețe care stau separat, asta creează o animozitate în relația clubului cu Jandarmeria.

E și o Peluză Sud și mai e un DNL (n.r. - Dinamo Nostrum Lux, facțiune de suporteri care a părăsit PCH și stă tot la tribuna 2). Mi-aș dori ca ei să găsească un numitor comun și să poată, chiar dacă, nu știu, diferențiați, să stea în aceeași zonă și să fie puternici împreună.

Doar pentru că se poziționează într-o parte a stadionului în care Jandarmeria consideră că n-ar trebui să stea. Își cumpără bilete acolo, sunt într-o formă organizată, iar Jandarmeria consideră că eu nu iau suficiente măsuri”, spunea Nicolescu, conform gsp.ro.

