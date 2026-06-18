Cristiano Ronaldo, de nerecunoscut Bornele negative atinse de superstarul Portugaliei în remiza cu RD Congo de la CM 

PORTUGALIA - RD CONGO 1-1. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost de nerecunoscut în meciul de debut al lusitanilor la Campionatul Mondial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La cea de-a șasea participare la un Campionat Mondial, Cristiano Ronaldo nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în duelul cu RD Congo.

Cristiano Ronaldo, de nerecunoscut în Portugalia - RD Congo 1-1

Integralist în partida de la Houston, superstarul celor de la Al Nassr și al naționalei Portugaliei a stabilit un record negativ în ceea ce privește meciurile jucate de el la un turneu final.

Ronaldo a avut doar 25 de atingeri de balon, cele mai puține, cel mai mic număr înregistrat într-o partidă disputată integral pentru Portugalia la un Campionat Mondial sau European.

25 - Cristiano Ronaldo's 25 touches today were his fewest in a major tournament game for Portugal when he played the full 90 minutes.



Fringe. pic.twitter.com/wNoBtcU6Xk — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo n-a mai marcat la un turneu final din 2022

Nu este singurul capitol la care atacanul lusitan a stat rău. În urma partidei cu RD Congo, Ronaldo a ajuns la 10 meciuri consecutive în turnee majore fără să marcheze pentru Portugalia.

Ultima sa reușită rămâne cea din 24 noiembrie 2022, în victoria cu Ghana, scor 3-2, în primul meci de la precedenta ediție a Campionatului Mondial, desfășurată în Qatar.

0 - Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO):



33 shots

11 on target

0 goals



Drought. pic.twitter.com/PYQIHPgCkM — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo, printre cei mai slabi jucători de pe teren

În urma prestației sale, Ronaldo a fost notat cu 6.3, la egalitate cu Nuno Mendes, potrivit whoscored.com.

Dintre titularii naționalei Portugaliei, doar doi jucători au primit o notă mai mică. Este vorba de portarul Diogo Costa (6.2), respectiv Bernardo Silva, cel care a fost schimbat la pauză.

Noul jucător al celor de la Real Madrid a primit cea mai mică notă din lotul lusitanilor.

5.9 este nota primită de Bernardo Silva

Cristiano a avut 3 suturi la poarta, zero driblinguri, zero deposedări, zero intercepții și două din 3 dueluri aeriene câștigate.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo, după remiza cu RD Congo

La câteva minute după finalul partidei de la Houston, Cristiano a postat un mesaj pe conturile sale de socialiazare.

În ciuda remizei surprinzătoare înregistrate de Portugalia, Ronaldo continuă să rămână încrezător.

„Nu a fost începutul pe care ni-l doream, dar totul este departe de a fi terminat. Capul sus și concentrare pe următorul meci”, a scris Ronaldo pe rețelele de socializare.

Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026

Pentru Portugalia urmează meciul cu Uzbekistan, programat luni, cu începere de la ora 20:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport