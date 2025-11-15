Fostă olimpică, jefuită Sportiva a fost deposedată de bunuri în valoare de 6.000 de euro, printre care și medaliile de aur

Fosta patinatoare franceză Surya Bonaly (51 de ani) a anunțat că locuința ei din West Las Vegas a fost jefuită, iar hoții au fugit cu mai multe obiecte de valoare, inclusiv medaliile de aur.

Prejudiciul total este estimat de autorități la 6.000 de euro, conform reviewjournal.com.

Surya Bonaly a fost deposedată de bunuri în valoare de 6.000 de euro

Sportiva a anunțat pe rețelele de socializare că a fost jefuită și i-a îndemnat pe fani să anunțe poliția dacă observă medaliile ei olimpice puse la vânzare.

„Toate acele medalii pe care le-am câștigat în trecut, în diferite campionate mondiale și europene, au dispărut, din păcate.

Acum câteva zile doi oameni mi-au spart locuința și mi-au furat toate lucrurile de valoare.

Un mic apel pentru locuitorii din Vegas sau pentru casele de amanet: dacă vedeți vreodată medalii de aur sau argint străine puse la vânzare, vă rog, vă rog, sunați imediat la Poliție. Mulțumesc”, a notat scris fosta sportivă, pe Instagram.

Bonaly a sunat la poliție pe 24 octombrie, după ce a descoperit că locuința îi fusese spartă în timp ce era plecată.

Ea le-a arătat autorităților imaginile de pe camerele de supraveghere, în care se văd doi suspecți, un bărbat și o femeie, spărgând geamul ușii de la intrare pe 17 octombrie.

4 a fost cel mai bun loc obținut de ea la Jocurile Olimpice, în ediția 1993–1994. Anterior, a încheiat pe locul 5 în 1991–1992, iar în 1997–1998 a ocupat poziția 10, la patinaj artistic

În alte imagini, cei doi tâlhari apar plecând cu mai multe genți voluminoase.

Potrivit raportului, suspecții au în jur de 30 de ani, iar femeia purta o jachetă asemănătoare cu cea a unui angajat Amazon Delivery.

O cameră de supraveghere din exterior a fost smulsă, iar în interior mai multe camere au fost complet răvășite. Hoții ar fi încercat să fure și un GMC alb, însă nu au reușit din cauza unei probleme la bateria mașinii.

Medaliile câștigate de Surya Bonaly în cariera sa

Campionate Mondiale (seniori)

Argint (1993, Praga) – Patinaj artistic, individual feminin

– Patinaj artistic, individual feminin Argint (1994, Chiba) – Patinaj artistic, individual feminin

– Patinaj artistic, individual feminin Argint (1995, Birmingham) – Patinaj artistic, individual feminin

Campionate Europene

Aur (1991, Sofia) – Individual feminin

– Individual feminin Aur (1992, Lausanne) – Individual feminin

– Individual feminin Aur (1993, Helsinki) – Individual feminin

– Individual feminin Aur (1994, Copenhaga) – Individual feminin

– Individual feminin Aur (1995, Dortmund) – Individual feminin

– Individual feminin Argint (1996, Sofia) – Individual feminin

Campionate Mondiale de Juniori

Aur (1991, Budapesta) – Individual feminin

– Individual feminin Argint (1990, Colorado) – Individual feminin

– Individual feminin Bronz (1989, Sarajevo) – Individual feminin

Surya Bonaly are în palmares și o medalie de argint la gimnastică acrobatică, obținută la Campionatul Mondial din 1986, la Paris, în proba pe echipe.

