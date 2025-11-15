Lucescu a decis 11-le contra Bosniei! GOLAZO.ro știe echipa de start pentru meciul de diseară, de la Zenica

Mircea Lucescu a ales 11-le de start pentru meciul cu Bosnia, decisiv pentru barajul CM.

Racovițan este al doilea stoper, Chipciu rămâne fundaș stânga, iar Bîrligea e unicul vârf.

Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Duelul de la Zenica ne poate propulsa în barajul Mondialului de pe locul 2 în preliminarii, ceea ce ar însemna un adversar mai facil în semifinalele play-off-ului.

O victorie în fața Bosniei ne garantează această poziție. Un egal ne menține în cursă pentru locul secund. O înfrângere ne-ar trimite în baraj prin Liga Națiunilor, ceea ce n-ar fi bine.

Bosnia - România. Cum arată 11-le de start ales de Mircea Lucescu

Încă de la începutul săptămânii, Mircea Lucescu stabilise 10 din cei 11 jucători ai formulei de start pregătite pentru Zenica.

După ultimele informații GOLAZO.ro, se pare că Lucescu s-a decis în privința echipei pe care să o trimită pe teren la Zenica:

Chipciu rămâne fundaș stânga, după ce a fost excelent la 1-0 cu Austria , când Bancu a fost suspendat.

, când Bancu a fost suspendat. Bîrligea a câștigat cursa cu Drăguș pentru numărul 9. Vârful naționalei în fața Austriei e și vârful contra Bosniei. Drăguș, de-abia refăcut, dar fără să joace de 6 săptămâni, la club, rămâne rezervă.

FOTO: Antrenamentul oficial al „tricolorilor”

Racovițan, stoper stânga

În această situație, Lucescu mai avea o incertitudine. Cine joacă al doilea fundaș central, cine e stoper stânga, lângă Ghiță: Racovițan sau Rus?

Selectionerul a ales. Cuplul din centrul apărării e Ghiță - Racovițan.

Faptul că jucătorul lui Rakow a evoluat mai mult si mai bine decât Rus în primele luni ale sezonului l-a convins pe Lucescu.

Primul „11” pe care Mircea Lucescu îl va trimite în teren la Zenica:

Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Alexandru Chipciu - Vlad Dragomir, Marius Marin, Ianis Hagi - Dennis Man, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

Lotul României pentru meciul cu Bosnia:

Portari: Ionuț Radu, Târnovanu, Aioani

Ionuț Radu, Târnovanu, Aioani Fundași: Rațiu, Racovițan, Rus, Ghiță, Chipciu, Screciu, Eissat

Rațiu, Racovițan, Rus, Ghiță, Chipciu, Screciu, Eissat Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Bancu, Răzvan Marin, Petrila, Dragomir, Sorescu

Marius Marin, Ianis Hagi, Bancu, Răzvan Marin, Petrila, Dragomir, Sorescu Atacanți: Drăguș, Bîrligea, Mihăilă, Miculescu, Florin Tănase, Man

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

