Reorganizare la Genoa Dan Șucu i-a schimbat funcția lui Răzvan Raț » Ce rol-cheie va avea românul
Răzvan Raț FOTO: Captură - Prima Sport
Reorganizare la Genoa Dan Șucu i-a schimbat funcția lui Răzvan Raț » Ce rol-cheie va avea românul

Gabriel Neagu
Publicat: 15.11.2025, ora 13:13
  • Genoa a anunțat că Răzvan Raț (44 de ani) este noul consilier sportiv al clubului.
  • „Grifonii” au făcut mai multe modificări în structura clubului.

Genoa trece printr-o perioadă dificilă în campionatul Italiei, fiind pe loc retrogradabil.

Răzvan Raț este noul consilier sportiv de la Genoa

După ce Diego Lopez a fost instalat în funcția de director general al clubului, funcția lui Răzvan Raț a fost schimbată.

Fostul internațional român, care a fost până acum membru al Consiliului de Administrație al clubului de pe „Luigi Ferraris”, a devenit consilier sportiv.

Genoa CFC are plăcerea să anunțe că Răzvan Raț a fost numit Consilier Sportiv al Consiliului de Administrație, ca parte a procesului de reorganizare a clubului, în urma sosirii directorului general, Diego López.

Fost fotbalist internațional cu o carieră remarcabilă atât la nivel de club, cât și la echipa națională a României, Raț a absolvit programele UEFA MIP și CFM.

În noul său rol, va oferi consultanță pentru a sprijini Consiliul de Administrație al Clubului și va coordona și consilia conducerea și acționarii clubului pentru a alinia strategia sportivă generală”, se arată în comunicatul emis de club, pe site-ul oficial.

Reorganizarea internă de la Genoa: Ottolini și Vieira, OUT de la club

La sfârșitul lunii octombrie, Dan Șucu a mers în Italia pentru a fi alături de Genoa, la duelul contra celor de la Cremonese. „Grifonii” au pierdut, 0-2, iar patronul echipei a decis să facă schimbări radicale.

Prima plecare din cadrul clubului a fost cea a directorului general Marco Ottolini, urmată de cea a tehnicianului Patrick Vieira.

Conducerea clubului genovez a decis să îl aducă pe Daniele De Rossi în funcția de antrenor.

Sub comanda fostului jucător și antrenor de la AS Roma, Genoa a disputat o singură partidă, împotriva celor de la Fiorentina, încheiată la egalitate, 2-2.

Genoa ocupă locul 18 în Serie A, cu 7 puncte. Trupa de pe „Luigi Ferraris” este la o lungime în spatele Parmei, echipa aflată pe ultimul loc ce asigură salvarea de la retrogradare.

