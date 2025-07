„E terifiant!”  Un fost mare ciclist al lumii face portretul rutierului perfect care s-ar putea lupta cu Pocagar în marile Tururi ale acestui sport

Robbie McEwen, 53 de ani, crede că numai ceva ieșit din comun îl mai poate opri pe Pocagar să câștige cel de-al patrulea Tour de France din carieră.

Australianul spune care sunt șansele lui Jonas Vingegaard pentru a-l detrona pe sloven din fruntea ierarhiei generale.

Robbie McEwen e considerat cel mai rapid sprinter din istoria ciclismului. Cu trei tricouri verzi câștigate în carieră (n.r. acordate celui mai bun sprinter) în cea mai tare competiție ciclistă din lume, Turul Franței, australianul e unul dintre cei mai reputați specialiști ai momentului.

Fin cunoscător al fenomenului, McEwen face parte din caravana ediției din 2025 a Tour de France, urmărind cu uimire prestațiile lui Tadej Pocagar.

Robbie McEwan: „Să nu spui «niciodată» niciodată”

Retras în 2012, după Turul Californiei, Robbie McEwen, acum expert ciclism pentru Eurosport și TNT Sports, s-a dedicat analizelor făcute din studiourile TV.

Australianul a acordat un interviu, în exclusivitate pentru România, GOLAZO.ro, în care vorbește despre fenomenul Pocagar , cum s-ar putea schimba soarta Turul Franței 2025, precum și despre ce rutier ar putea să-i facă față în viitor lui Tadej.

Salut, Robbie. E, în acest moment, Turul Franței ca un plic de la premiile Oscar, sigilat, dar toată lumea știe numele câștigătorului? Sau mai este loc pentru surprize, în afară de căzături sau probleme tehnice?

Îmi place analogia ta. Că este un plic de la Oscar și toată lumea știe ce nume este scris în interior. Tadej Pogacar are u n avans foarte important și, dacă toate lucrurile merg normal, nu va putea fi învins. De fapt, cred că va mai câștiga încă două sau trei etape, iar apoi, desigur, și Tour de France. Dar după ce am spus asta, trebuie să menționez că Turul Franței oferă întotdeauna surprize. Totuși, cred că nimeni nu-l va putea da jos pe Pogacar din fotoliul de lider. Ar trebui să se întâmple ceva neobișnuit. O îmbolnăvire, o problemă mecanică, dacă va avea un moment de slăbiciune și va fi izolat de echipa sa. Accidentele fac parte din sport, nu dorim asta nimănui, dar poate fi un factor care să schimbe ierarhia Le Tour. Niciodată nu ești în complet siguranță. Dar dacă Turul va fi câștigat de cine are cele mai puternice picioare, atunci va fi Tadej.

Jonas Vingegaard e la peste patru minute de Pocagar, după ce a pierdut timp și în contratimpul de ieri. E învins danezul?

Nu trebuie să spui niciodată - „niciodată” - în Turul Franței. Când Tadej a pierdut două tururi în fața danezului, toți credeam că va câștiga. În 2023, pe Col de la Loze, după ce a căzut, Pocagar nu a mai putut reveni pe cățărarea care duce la 2.304m altitudine. Apoi, în 2022, pe Col du Granon, la fel. Vingegaard l-a învins fără drept de apel. I-a luat peste 2 minute și 50 de secunde. Dar problema lui Jonas e alta. Există încă o diferență destul de mare între vechiul Jonas și Jonas de după accidentul din Turul Țării Bascilor de anul trecut (n.r. danezul a căzut și și-a fracturat clavicula și câteva coaste) . Încă nu și-a regăsit vechiul nivel. Și am impresia că Jonas se luptă cu urmările rănilor pe care le-a suferit în 2024. În plus, cred că Tadej a învățat multe din tururile pe care le-a pierdut. Încă e agresiv, dar mai calculat decât era înainte. Așa că nu văd cum Jonas ar putea recupera patru minute, dar nu se petrece ceva ieșit din comun.

Trenul pentru victoria lui Primoz Roglic în Turul Franței a plecat definitiv din gară?

Pentru victorie, da, fără îndoială. Pentru podium, lupta nu s-a terminat. Există o speranță, deși probabil că această speranță este puțin mai slabă acum, pentru că Lipowitz, coechipierul lui Primoz, pare mai puternic. Dar Roglic are o determinarea de neclintit. Dacă va avea o zi foarte, foarte bună, pentru că nu a arătat grozav până acum, vom vedea ceva din vechiul Primoz. Iar atunci, cu siguranță, ar putea urca pe podium. Asta este încă o posibilitate.

Robbie McEwan: „Asta e terifiant”

Vezi pe cineva, care poate crește în următorii câțiva ani, capabil să amenințe serios hegemonia Pogacar?

Există semne bune de la un tip ca Florian Lipowitz, pe care l-am urmărit mai îndeaproape din sezonul trecut, când a intrat cu adevărat în scenă . El face salturi destul de mari ca valoare. Progresează foarte bine. Cu toate acestea, e dificil să spunem dacă va fi un tip care să îl provoace cu adevărat pe Tadej. Dar, desigur, pe măsură ce trece timpul, nici Pogacar nu va mai avea același nivel. Așa că, în acest moment, nu văd pe nimeni. Probabil că marile amenințări ar putea veni pentru Tadej din interiorul propriei sale echipe. Tipi precum Isaac Del Toro, Juan Ayuso.

Dacă ai fi fost directorul sportiv al celor de la Visma, ce ai fi făcut diferit în aceste 12 etape de Le Tour? Și măsurile tale ar fi făcut cu adevărat vreo diferență?

Sincer, nu cred că aș fi făcut ceva diferit dacă aș fi fost directorul echipei. Au luat decizii potrivite până acum. Cu siguranță fac ceea ce trebuie, oferindu-le oportunități lui Wout van Aert, Simon Yates, Matteo Jorgenson. Cu orice alt rival, am fi vorbit despre o tactică magistrală, dar, din păcate pentru ei, rivalul este Tadej Pogacar și el poate absorbi totul . Se poate apăra și pentru că are o echipă incredibilă. În acest moment e imposibil împotriva lui Tadej. Pentru fiecare „întrebare” pe care i-o pun cei de la Visma, el are răspunsul.

Clasament general Turul Franței 2025

1. T. Pocagar / UAE Team Emirates / 45:45:51

2. Jonas Vingegaard / Team Visma / +4:07

3. Remco Evenepoel / Soudal Quick-Step / +7:24

4. Florian Lipowitz / Red Bull - Bora / +7:30

5. Oscar Onley / Team Picnic / +8:11

Pogacar este unul dintre cei mai buni cicliști din toate timpurile sau doar profită de o perioadă în care nu sunt atât de mulți alți cicliști mari?

Pare că devine cel mai bun din toate timpurile. Știi, poți bate doar pe cine concurează împotriva ta la momentul respectiv. Dacă îi scoți din ecuație pe Tadej și Jonas, ai avea o luptă incredibilă pentru a câștiga Tour de France. Dar Pogacar este atât de bun. Vorbim despre unul dintre cei mai mari cicliști din toate timpurile. Iar unii specialiști vor spune, și există argumente pentru asta, că nu e departe de a fi numit cel mai mare.

Dacă ar fi să construiești un ciclist, luând cele mai bune atribute ale cicliștilor din plutonul Turului Franței, care să se lupte cu Pogacar, cum ar arăta acesta?

Abilitatea de a se cățăra a lui Vingegaard, fără îndoială. Iar pentru că uneori trebuie să-l bați la sprint pe Pogacar, aș miza pe „explozia” lui Tim Merlier. Roglic pentru contratimp. Poate și Mathieu van der Poel plus Remco Evenepoel. Un mix din cei trei pentru contratimp. Chiar dacă nu e în acest Le Tour, așa adăuga un pic de Del Toro, pentru că-mi place panașul său. Iar constanța ar fi veni de la Joao Almeida, chiar dacă a căzut în ediția aceasta și a trebuit să abandoneze. Nu știu dacă acest rutier imaginar l-ar învinge pe Pogacar, dar sigur ar fi interesant. Dar asta e terifiant, că nu știm dacă l-ar putea bate pe Tadej combinația între toți acești mari cicliști .

