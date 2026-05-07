Schimbare la CSM București Administratorul Primăriei Capitalei a preluat conducerea clubului » Fusese numit la PMB de Nicușor Dan

Lucian Judele, Administratorul Public al Capitalei, a preluat coordonarea CSM București.

Acesta a anunțat obiectivele pe care le are la clubul din Capitală și a vorbit și despre participarea CSM-ului la Final-Four-ul de la Budapesta, de pe 6 și 7 iunie.

CSM București va juca în semifinala Ligii Campionilor la handbal feminin cu Metz, în timp ce în cealaltă semifinală vor fi față în față Brest Bretagne și Gyor.

Lucian Judele, Administratorul Public al Municipiului București, a preluat coordonarea Clubului Sportiv Municipal al Capitalei.

Anunțul a fost făcut chiar de acesta, prin intermediul unui comunicat postat pe pagina personală de Facebook.

„Am plăcerea să vă anunț că, de astăzi, am preluat coordonarea CSM București.

CSM București înseamnă 12 secții sportive și peste 1.600 de juniori. Un ecosistem întreg de sport, performanță și dezvoltare.

Tocmai de aceea, primul meu angajament este față de eficiența cheltuielilor: fiecare leu investit trebuie să se regăsească în rezultate concrete și în creșterea sportivilor, indiferent de secție sau de vârstă.

CSM București e un brand al orașului, ceea ce înseamnă performanță, muncă, ambiție și reprezentare pentru București. Cred în echipă, în dialog și în rezultate obținute prin organizare și implicare.

În perioada următoare, prioritatea noastră este să ne asigurăm că echipa primește tot sprijinul necesar pentru participarea la Final Four-ul din luna iunie și pentru a reprezenta Bucureștiul la cel mai înalt nivel. Mulțumesc pentru încredere. Succes, fetelor!”, a transmis Lucian Judele.

Lucian Judele, numit în funcție de Nicușor Dan

Lucian Judele, reprezentant al partidului USR, a fost numit în funcția de Administrator Public al Capitalei de către Nicușor Dan, înainte ca acesta să câștige Alegerile Prezidențiale.

Judele ocupă această funcție de la începutul lunii februarie din 2025, anterior fiind reprezentant al USR în Consiliul General al Municipiului București.

El a mai ocupat funcția de viceprimar al Sectorului 3 în mandatul 2020-2024.

„Am urmărit, de-a lungul timpului, activitatea şi conduita lui Lucian Judele şi am apreciat profesionalismul şi seriozitatea cu care acesta şi-a asumat fiecare responsabilitate.

Experienţa sa administrativă, alături de buna colaborare pe care am avut-o cu USR pe domenii esenţiale pentru Bucureşti – o colaborare confirmată şi de votul bucureştenilor – sunt garanţii că el va aduce un plus de eficienţă şi transparenţă în administraţia Capitalei.

Bucureştiul are nevoie de oameni competenţi şi dedicaţi interesului public, iar Lucian este exact un astfel de om”, spunea Nicușor Dan despre Lucian Judele în februarie 2025, conform rfi.fr.

