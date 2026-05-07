„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva” +8 foto
Duckadam, al doilea din cele patru penaltyuri apărate în finala CCE 1986. Foto: Imago
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 17:59
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 17:59
  • Udo Lattek și Helenio Herrera, două nume mari ale fotbalului internațional, au fost pe 7 mai 1986 la finala de la Sevilla. 
  • Și germanul, și argentinianul fuseseră antrenorii Barcelonei în trecut. Ambii au crezut că echipa blaugrana va câștiga. 
  • Ce au spus presei spaniole în acea noapte. Ce au remarcat la Steaua și la formația catalană. 

Udo Lattek avea 51 de ani în 1986 și antrena Bayern pentru a doua oară în carieră. Germanul fusese pe banca Barcelonei între 1981 și 1983, cucerind Cupa Cupelor la mijlocul mandatului.

L-a prins și pe Diego Maradona pe „Camp Nou”, un sezon. S-a stins în 2015, la 80 de ani.

Helenio Herrera avea 76 de ani. Argentinianul care avea și cetățenie franceză pregătise Barca în perioada 1979-1981.

Ultima sa echipă, după o viață plină de fotbal, pe care l-a influențat mai ales la Inter, în anii ‘60. A fost creatorul stilului „catenaccio”. Apărare-beton! A murit în 1997, la 87 de ani.

Lattek vedea 3-0 pentru Barcelona: „Știam că Steaua pasează bine mingea, dar…”

Amândoi au fost pe 7 mai 1986 în lojele arenei „Sanchez-Pizjuan”, printre invitații speciali ai președintelui Barcelonei, Josep Lluis Nunez. Au fost uimiți de derularea finalei Cupei Campionilor Europeni.

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
La sfârșit, a comentat pentru El Mundo Deportivo. „Inima mea aparține Barcelonei și sunt foarte trist după această înfrângere. Pare incredibil că a pierdut partida, o finală jucată acasă, cu toți spectatorii de partea sa”.

Eu văzusem înregistrări video cu Steaua și știam că pasează bine mingea, dar… Barcelona a jucat rău, foarte rău. Udo Lattek, mare antrenor german

Despre ultima fază a acelui meci, loviturile de pedeapsă, a afirmat cu uimire: „Nu am mai văzut niciodată ce s-a întâmplat aici, la penaltyuri. Sunt de ani mulți în fotbal și nu am mai văzut un portar care să apere patru la rând. Niciodată în viața mea”.

Întrebat de ce a pierdut Barcelona, Lattek a zis foarte clar. Catalanii au subestimat Steaua!

„Triumfalismul, prietene, triumfalismul. Partidele sunt adesea considerate câștigate chiar înainte de a fi jucate și se uită că adversarul contează”, a afirmat el atunci.

Herrera: „Nu există ceva care să te demoralizeze mai mult”

Herrera a observat ceva foarte interesant: „Românii i-au făcut să alerge mult după minge și nu există ceva care să te demoralizeze mai mult decât să alergi după balon fără să-l recuperezi. Mingea a fost mai mult a Stelei decât a Barcelonei”.

A continuat: „Doar pentru că sunt fan Barca am spus înaintea finalei că are 60 la șută șanse de victorie, însă trebuia să zic 50-50”.

Ce nu i-a plăcut la catalani: „Adevărul este că în repriza secundă și în prelungiri i-am văzut pe jucătorii Barcelonei morți”.

Steaua este o echipă foarte bună, cu un portar remarcabil. Terry Venables, antrenorul Barcelonei, pe 7 mai 1986

„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
23:54
