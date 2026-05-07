„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”

Udo Lattek și Helenio Herrera, două nume mari ale fotbalului internațional, au fost pe 7 mai 1986 la finala de la Sevilla.

Și germanul, și argentinianul fuseseră antrenorii Barcelonei în trecut. Ambii au crezut că echipa blaugrana va câștiga.

Ce au spus presei spaniole în acea noapte. Ce au remarcat la Steaua și la formația catalană.

Udo Lattek avea 51 de ani în 1986 și antrena Bayern pentru a doua oară în carieră. Germanul fusese pe banca Barcelonei între 1981 și 1983, cucerind Cupa Cupelor la mijlocul mandatului.

L-a prins și pe Diego Maradona pe „Camp Nou”, un sezon. S-a stins în 2015, la 80 de ani.

Helenio Herrera avea 76 de ani. Argentinianul care avea și cetățenie franceză pregătise Barca în perioada 1979-1981.

Ultima sa echipă, după o viață plină de fotbal, pe care l-a influențat mai ales la Inter, în anii ‘60. A fost creatorul stilului „catenaccio”. Apărare-beton! A murit în 1997, la 87 de ani.

Lattek vedea 3-0 pentru Barcelona: „Știam că Steaua pasează bine mingea, dar…”

Amândoi au fost pe 7 mai 1986 în lojele arenei „Sanchez-Pizjuan”, printre invitații speciali ai președintelui Barcelonei, Josep Lluis Nunez. Au fost uimiți de derularea finalei Cupei Campionilor Europeni.

Lattek i-a oferit și pronostic lui Nunez înaintea duelului de la Sevilla: 3-0!

La sfârșit, a comentat pentru El Mundo Deportivo. „Inima mea aparține Barcelonei și sunt foarte trist după această înfrângere. Pare incredibil că a pierdut partida, o finală jucată acasă, cu toți spectatorii de partea sa”.

Eu văzusem înregistrări video cu Steaua și știam că pasează bine mingea, dar… Barcelona a jucat rău, foarte rău. Udo Lattek, mare antrenor german

Lattek: „Triumfalismul, prietene! A uitat că adversarul contează”

Despre ultima fază a acelui meci, loviturile de pedeapsă, a afirmat cu uimire: „Nu am mai văzut niciodată ce s-a întâmplat aici, la penaltyuri. Sunt de ani mulți în fotbal și nu am mai văzut un portar care să apere patru la rând. Niciodată în viața mea”.

Udo Lattek, când antrena Barcelona. Lângă el, Diego Maradona. Foto: Imago

Întrebat de ce a pierdut Barcelona, Lattek a zis foarte clar. Catalanii au subestimat Steaua!

„Triumfalismul, prietene, triumfalismul. Partidele sunt adesea considerate câștigate chiar înainte de a fi jucate și se uită că adversarul contează”, a afirmat el atunci.

Micul interviu oferit de Udo Lattek pentru El Mundo Deportivo după finala Cupei Campionilor din 1986

Herrera: „Nu există ceva care să te demoralizeze mai mult”

Herrera a observat ceva foarte interesant: „Românii i-au făcut să alerge mult după minge și nu există ceva care să te demoralizeze mai mult decât să alergi după balon fără să-l recuperezi. Mingea a fost mai mult a Stelei decât a Barcelonei”.

Helenio Herrera l-a avut și pe Bernd Schuster jucător în echipa Barcelonei. Foto: Imago

A continuat: „Doar pentru că sunt fan Barca am spus înaintea finalei că are 60 la șută șanse de victorie, însă trebuia să zic 50-50”.

Ce nu i-a plăcut la catalani: „Adevărul este că în repriza secundă și în prelungiri i-am văzut pe jucătorii Barcelonei morți”.

Steaua este o echipă foarte bună, cu un portar remarcabil. Terry Venables, antrenorul Barcelonei, pe 7 mai 1986

