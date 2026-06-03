Ce pregătesc galezii în Ghencea! FOTO. Jucătorii lui Bellamy vor avea la amicalul din România o imagine unică în lume. Eroarea devenită superstiție +7 foto
Craig Bellamy, selecționerul Țării Galilor, fost jucător al naționalei Wales. Foto: Imago
Nationala

Ce pregătesc galezii în Ghencea! FOTO. Jucătorii lui Bellamy vor avea la amicalul din România o imagine unică în lume. Eroarea devenită superstiție

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 12:54
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 12:54
  • Țara Galilor vine sâmbătă, la testul contra „tricolorilor” din Ghencea, cu o fotografie care aparține doar naționalei roșii.
  • Ce au făcut jucătorii britanici marți, înaintea amicalului cu Ghana (1-1). Selecționerul Bellamy, prins și el în acest gen de fotografii când era jucător. 
  • Cum au explicat insularii poza lor de grup. De la ce a plecat și ce a devenit. 
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Țara Galilor nu este doar o echipă puternică. Semifinalista de la Euro 2016, când îl avea pe Gareth Bale, unul dintre cei mai buni jucători din lume la acea oră, a ratat la limită calificarea la Campionatul Mondial. 

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  • 1-1 (egalată în minutul 86), 2-4 la penaltyuri cu Bosnia, în semifinala barajului CM 2026. 

Selecționerul Craig Bellamy, fost atacant important al naționalei, vine la București sâmbătă cu jucători ca Daniel James (Leeds), Brennan Johnson (Crystal Palace), Ethan Ampadu (Leeds) sau Ben Davies (Tottenham).

Galezii au fost amuzanți înainte de 1-1 cu Ghana

Wales va avea pe Ghencea și un moment unic în fotbal. O fotografie de grup la startul meciului cu totul deosebită.

Galezii au arătat și marți, înaintea amicalului cu Ghana (1-1), ce pot face.

La Cardiff, șapte jucători au rămas în spate, în picioare. Doar patru în față, ghemuiți.

Jucătorii galezi, la poza de grup de marți, la Cardiff. Foto: Imago Jucătorii galezi, la poza de grup de marți, la Cardiff. Foto: Imago
Jucătorii galezi, la poza de grup de marți, la Cardiff. Foto: Imago

Însă numai cinci dintre cei din spate stăteau lipiți. Ceilalți doi erau depărtați. La fel, jos: doi unul lângă altul și alți doi la distanță unul de celălalt.

E o glumă devenită virală, pe care „dragonii” o exersează de mult timp.

„Pur și simplu, nu ne-am priceput la poze. Dar ne-au adus noroc”

De la ce a pornit totul? Inițial, era o dezordine totală când veneau la poza de grup. Nu erau pregătiți și fiecare se așeza cum voia. Nu ieșea bine deloc. Ulterior, eroarea s-a transformat într-o superstiție.

Țara Galilor, înaintea meciului cu Georgia, în preliminariile CM 2018
Țara Galilor, înaintea meciului cu Georgia, în preliminariile CM 2018

Galerie foto (7 imagini)

Țara Galilor, înaintea meciului cu Austria, la Euro 2016. Fotografii Imago Țara Galilor, înaintea meciului cu Georgia, în preliminariile CM 2018 Țara Galilor, înaintea meciului cu Belgia, în preliminariile CE 2016 Țara Galilor, înaintea unui amical cu Australia, în 2011 Țara Galilor, înaintea meciului cu Italia, în preliminariile CE 2004. Craig Bellamy era primul din stânga, jos. Ryan Giggs, primul din dreapta
+7 Foto
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„Pur și simplu, nu ne-am priceput la aceste poze. La început, nu ne-am uitat la fotografii, apoi ne-am dat seama că arătam oribil.

Totuși, ne-am gândit că le-am putea păstra la fel. Și ne-au adus noroc”, a explicat Joe Ledley în 2016, potrivit Wales Online.

Selecționerul Bellamy a prins fotografia unică și ca jucător. „Gluma noastră”

Cinci ani mai târziu, Jonny Williams spunea: „E gluma noastră”. Care atrage foarte mult acum, mai ales pe rețelele de socializare.

Craig Bellamy a prins acele fotografii ale primului „11” galez încă de la începutul anilor 2000.

Când era jucător al naționalei și îi avea printre coechipieri pe Ryan Giggs și Gary Speed, două nume istorice ale Țării Galilor.

Țara Galilor, înaintea meciului cu Italia, în preliminariile CE 2004. Craig Bellamy era primul din stânga, jos. Ryan Giggs, primul din dreapta
Țara Galilor, înaintea meciului cu Italia, în preliminariile CE 2004. Craig Bellamy era primul din stânga, jos. Ryan Giggs, primul din dreapta

Galerie foto (7 imagini)

Țara Galilor, înaintea meciului cu Austria, la Euro 2016. Fotografii Imago Țara Galilor, înaintea meciului cu Georgia, în preliminariile CM 2018 Țara Galilor, înaintea meciului cu Belgia, în preliminariile CE 2016 Țara Galilor, înaintea unui amical cu Australia, în 2011 Țara Galilor, înaintea meciului cu Italia, în preliminariile CE 2004. Craig Bellamy era primul din stânga, jos. Ryan Giggs, primul din dreapta
+7 Foto
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