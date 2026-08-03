Drazic, luat prin surprindere Noul atacant de la CFR Cluj, despre problemele financiare: „Nu știam mai multe lucruri” + Analiză tăioasă a meciului +55 foto
Stefan Drazic, în dreapta. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Drazic, luat prin surprindere Noul atacant de la CFR Cluj, despre problemele financiare: „Nu știam mai multe lucruri” + Analiză tăioasă a meciului

alt-text Ștefan Neda , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 00:08
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 00:30
  • Rapid - CFR Cluj 3-1. Stefan Drazic (33 de ani) a vorbit despre problemele financiare de la noua sa echipă, la finalul jocului de pe Giulești.
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Noul atacantul al ardelenilor a fost marcatorul unicului gol în înfrângerea de duminică seară, iar apoi a comentat situația financiară și a făcut o analiză la cald a jocului modest din prima repriză.

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Rapid - CFR Cluj 3-1. Stefan Drazic: „Nu știam prea multe lucruri”

Întrebat dacă avea idee despre problemele financiare cu care se confruntă clubul, înainte de a semna, Drazic a răspuns:

„Sincer să fiu, nu știam mai multe lucruri. Știu doar că CFR este un club mare în România și că încearcă mereu să joace în competițiile europene. Dar, bine, întârzierile salariale sunt lucruri normale la cluburile mari. Oamenii vorbesc despre asta…

Sunt un jucător nou aici și nu știu tot ce se întâmplă în interiorul clubului. Încerc doar să mă concentrez, în primul rând, să fiu sănătos, iar după aceea să dau tot ce am mai bun pe teren. Doar așa putem avea succes și să facem ceva bun pentru club”, a declarat Drazic, la Digi Sport.

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (55 imagini)

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Stefan Drazic: „Rapid a dat dovadă de un caracter mai puternic”

„E greu să acceptăm acest rezultat și, desigur, nu e plăcut să pierzi un meci, dar așa e fotbalul.

Echipa Rapid a dat dovadă astăzi de mai multă energie și de un caracter mai puternic. Tocmai spiritul de luptă a decis câștigătorul în această seară.

Ne-am pregătit pentru meci, știam la ce ne putem aștepta din partea echipei Rapid. Știm că sunt o echipă agresivă, sunt foarte puternici, joacă compact, joacă incisiv, atacă spațiile libere.

Știam totul, ne-am pregătit pentru asta, dar, din păcate, am abordat meciul prea moale, fără energie, ceea ce este inacceptabil. Și doar acesta a fost motivul pentru care scorul din prima repriză a fost atât de mare”, a mai spus Drazic.

Ulterior, sârbul a comentat și duelul cu Aioani din startul meciului, unde colegii săi au cerut eliminarea portarului.

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (55 imagini)

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„Da, a fost o minge în aer, iar portarul a încercat să o controleze. Mi-am dat seama că nu a fost o primă atingere bună și am încercat să-l presez. Cred că a fost o decizie corectă din partea arbitrului, pentru că nu am atins mingea.

Altfel, dacă aș fi atins mingea, poate că nu aș fi văzut foarte bine situația. În acel moment am încercat doar să ating mingea, dar cred că a fost o decizie corectă”.

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