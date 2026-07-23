Început de coșmar pentru FCSB FOTO. Execuția de pus în ramă cu care FK Auda a deschis scorul după doar 5 minute!

FCSB a avut parte de un start de coșmar în confruntarea cu FK Auda, în prima manșă a „dublei” din turul doi al Conference League.

Letonii au deschis scorul după doar cinci minute, în urma unei execuții de pus în ramă a lui Eduards Daskevics (24 de ani).

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FCSB era văzută drept favorită clară în duelul cu FK Auda, însă elevii antrenați de Didier Zanetti au amuțit tribunele stadionului Steaua încă din startul partidei.

Început de coșmar pentru FCSB! Execuția de pus în ramă cu care FK Auda a deschis scorul

În minutul 5, letonii au reușit o acțiune colectivă, iar mingea a ajuns în flancul drept la Eduards Daskevics.

Căpitanul oaspeților a preluat balonul, a pătruns și a șutat cu piciorul stâng din colțul careului de 16 metri. Lovitura acestuia s-a oprit în vinclul porții lui Târnovanu, care a rămas fără reacție.

Eduards Daskevics este cel mai bine cotat fotbalist din lotul celor de la FK Auda. Atacantul de 24 de ani este evaluat la 700.000 de euro, potrivit transfermark.ro.

FCSB - FK Auda, echipele de start

FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore, Cisotti - Boutoutaou, Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea

Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore, Cisotti - Boutoutaou, Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea Rezerve: Popa, Udrea, Crețu, Pădurariu, Dăncuș, Avram, Politic, Toma, Stancu, Stoian, Popa

Popa, Udrea, Crețu, Pădurariu, Dăncuș, Avram, Politic, Toma, Stancu, Stoian, Popa Antrenor: Marius Baciu

Marius Baciu Auda: Purins - Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis - Daskevics, Traore, Hussaini - Diedhiou, Kone, Bongemba

Purins - Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis - Daskevics, Traore, Hussaini - Diedhiou, Kone, Bongemba Rezerve: Sturins, Aleksandrovs, Kragliks, Appiah, Fofana, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda

Sturins, Aleksandrovs, Kragliks, Appiah, Fofana, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda Antrenor: Didier Zanetti

Didier Zanetti Arbitru : David Fuxman (Israel), Asistenți : Matityahu Yakobov, Idan Zoler (Israel)

: David Fuxman (Israel), : Matityahu Yakobov, Idan Zoler (Israel) Stadion: Ghencea

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