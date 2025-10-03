Diagnosticul lui Miculescu FCSB are probleme mari înainte de meciul cu U Craiova » Jucătorul a suferit o accidentare gravă

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că doi jucători importanți nu vor putea evolua în meciul cu U Craiova.

FCSB - Universitatea Craiova se joacă duminică, 5 octombrie, de la 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După ce Malcom Edjouma și David Miculescu au acuzat probleme medicale la partida cu Young Boys, scor 0-2, francezul părăsind terenul în minutul 13, oficialul de la FCSB a oferit detalii despre starea celor doi.

Doi titulari din Europa nu vor putea juca în FCSB - U Craiova

Malcom Edjouma a părăsit terenul în minutul 13 al partidei de pe Arena Națională, după ce a avut nevoie de îngrijiri medicale încă din minutul 9. Acesta face un control RMN, însă este cert că nu va putea juca duminică.

Nici David Miculescu, căpitanul campioanei în meciul cu formația elvețiană, nu va putea juca duminică. El a fost înlocuit la pauza meciului din Europa League.

Conform surselor GOLAZO.ro, Miculescu a suferit o ruptură musculară.

Mihai Stoica: „Amândoi sunt indisponibili”

„În seara asta, Miculescu și Edjouma vor face un RMN, chiar dacă e mai devreme decât protocolul. Trebuie să așteptăm să vedem ce grad e leziunea.

Pot fi doar 6 zile, dacă poate Marijana Kovacevic să intervină. La Graovac nu poate interveni. E importantă zona în care s-a produs leziunea.

(n.r. - Miculescu, out pentru meciul Craiova?) Fără discuții, amândoi, și el și Edjouma”, a transmis Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

