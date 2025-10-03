Stelea îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”

Bogdan Stelea (57 de ani), fostul portar al echipei naționale a României, a vorbit despre evoluția lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) din înfrângerea suferită de FCSB cu Young Boys, scor 0-2.

Gigi Becali este de părere că Târnovanu este principalul vinovat la cele două goluri marcate de Joel Monteiro pe Arena Națională.

„Voi spuneţi că Târnovanu e omul meciului. Iertaţi-mă pe mine, dar cele două goluri sunt ale lui.

Trebuiau apărate, așa cred. Poate avea emoții. Știu eu? Dacă iei gol din 20 de metri plasat… Al doilea gol, minge înceată. Asta e părerea mea”, a spus Gigi Becali după meci.

Bogdan Stelea îl apără pe Târnovanu: „Nu e vina lui, sub nicio formă”

Fostul portar al „Generației de Aur” este de părere că portarul de la FCSB ar fi putut face mai mult, dar l-a absolvit de culpa principală pentru cele două goluri încasate de campioana României.

„Putea să facă mai mult la golurile primite, dar nu este vina lui, sub nicio formă! La primul gol, Târnovanu nu a anticipat. Monteiro a șutat din prima, foarte bine, având și oameni în față...

La golul doi, am senzația că l-a surprins puțin. Nu mai credea că jucătorul lui Young Boys va mai finaliza dintre Crețu și Ngezana. Fiind deja închis și tatonat, se aștepta să nu mai tragă. Șutul nu a fost puternic, avem senzația că Târnovanu putea să facă mai mult la acea fază.

Totuși, cred că a fost surprins de faptul că, fiind între doi fundași, fotbalistul lui Young Boys a reușit până la urmă să șuteze. Cred că se aștepta ca Monteiro ori să fie deposedat, ori blocat, să nu mai finalizeze”, adeclarat Bogdan Stelea, conform gsp.ro.

Stelea: „Nu poți să-i pui lui în spate tot ce se întâmplă la echipă”

„Târnovanu este și dus de valul negativ de la FCSB. În multe meciuri a apărat bine, a scos mingi importante, însă nu beneficiază de încrederea pe care ar putea să o aibă dacă echipa ar câștiga mai des. În acel caz, situația ar fi cu totul alta.

Cinstit să fiu, în ultima perioadă apără destul de mult. Aș fi preferat să apere mai puțin, nu să aibă 5-6 intervenții și să ia două goluri, cum a fost aseară. Aseară a apărat bine, dar a încasat două goluri.

Nu e normal să ajungă atât de des mingea la poarta FCSB. Nu poate să apere câte 8-9 mingi pe meci. Nu poți să-i pui lui în spate tot ce se întâmplă acum la FCSB. Nu e din cauza lui, e o problemă de echipă” , a mai adăugat Stelea.

