„Te iubesc” și „Love you” = avertisment Verdictul FRF în cazul oficialului unei echipe feminine, acuzat de hărțuire sexuală

Adrian Teodorescu, sancționat de Comisia de Disciplină și Etică a FRF în cazul junioarei care l-a acuzat de hărțuire sexuală.

Președintele și antrenorul ACS Prahova Ploiești a primit avertisment și o penalitate sportivă de 2.000 de lei

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Adrian Teodorescu, președintele și antrenorul echipei feminine ACS Prahova Ploiești, a fost sancționat de Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal (FRF) în cazul sesizării formulate de o fostă junioară U17 a clubului.

Sentința FRF în „cazul Teodorescu”: „Te iubesc” și „Love you” = avertisment

Comisia a admis plângerea disciplinară formulată de sportivă, prin tatăl său, Marius Adrian Cernat, și a decis să-i aplice lui Teodorescu un avertisment și o penalitate sportivă de 2.000 de lei.

Cauza a fost înregistrată la Comisia de Disciplină în aprilie 2026, iar verdictul a fost comunicat miercuri, 2 septembrie, pe site-ul FRF.

Cum a judecat Comisia de Disciplină

Comisia a încadrat fapta la articolul 52.1 din Regulamentul Disciplinar, care sancționează comportamentele prin gesturi sau cuvinte jignitoare ce aduc atingere onoarei, reputației, demnității sau imaginii publice a unei persoane.

Pentru astfel de fapte, articolul prevede, în cazul unui antrenor, suspendarea de la 2 la 6 jocuri, iar în cazul unui oficial, suspendarea de la 2 la 6 luni.

În cazul lui Adrian Teodorescu, Comisia a coroborat acest articol cu articolul 12, care permite aplicarea avertismentului și a penalității sportive, și cu articolul 14 Bis, care prevede că aceste sancțiuni pot fi aplicate separat sau împreună atunci când fapta este lipsită de pericol sau prezintă un pericol minim.

Acuzațiile formulate de junioară

Cazul a devenit public după ce o fostă componentă minoră a echipei ACS Prahova Ploiești l-a acuzat pe Adrian Teodorescu, care ocupa atât funcția de președinte al clubului, cât și pe cea de antrenor, de hărțuire sexuală, hărțuire și amenințare.

Potrivit dezvăluirilor GOLAZO.ro, familia sportivei a reclamat inclusiv mesaje precum „te iubesc” și „love you”, precum și alte comportamente pe care le consideră nepotrivite în relația dintre un antrenor și o sportivă minoră.

În paralel cu sesizarea disciplinară la comisiile FRF, cazul a ajuns și în atenția organelor penale.

Dosarul penal a fost înregistrat la 28 aprilie 2026 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, fiind efectuate cercetări pentru infracțiuni precum hărțuire, hărțuire sexuală, coruperea sexuală a minorilor și amenințare.

ACS Prahova a cerut suspendarea junioarei, dar Comisia a respins solicitarea

În același timp, la Comisia de Disciplină și Etică a FRF a existat și un dosar în care rolurile s-au inversat.

ACS Prahova Ploiești a cerut suspendarea junioarei, pe motiv că aceasta a refuzat să mai participe la antrenamentele echipei din decembrie 2025 și că ar fi avut o atitudine sfidătoare față de staff.

Comisia a respins însă cererea formulată de club, ca inadmisibilă. Între timp, junioara s-a transferat la Chindia Târgoviște, iar ACS Prahova Ploiești a primit 1.400 de lei, reprezentând grila de formare.

Reacția părintelui după decizia FRF: „Mă așteptam ca Adrian Teodorescu să fie suspendat șase luni din fotbal”

Contactat de GOLAZO.ro, tatăl junioarei s-a declarat nemulțumit de sancțiunea dictată de Comisia de Disciplină.

„Din păcate, ne-au ținut șase luni degeaba prin comisii, săptămână de săptămână. Păi, la ce au făcut cei de la Prahova Ploiești, meritau mult mai mult.

Dar rămân cele două dosare penale: hărțuire, hărțuire sexuală, coruperea sexuală a minorilor și amenințare, respectiv fals și uz de fals. Cred că acolo nu mai au relații.

Mă așteptam ca Adrian Teodorescu să fie suspendat șase luni din fotbal, tot atâta timp cât fiica mea nu a putut să joace fotbal din cauza problemelor cauzate de clubul Prahova Ploiești.”

Acuzațiile și apărările, puse față în față

Conflictul dintre familia junioarei și Adrian Teodorescu are două versiuni radical diferite. GOLAZO.ro a prezentat anterior atât acuzațiile formulate de tatăl sportivei, cât și punctul de vedere al președintelui ACS Prahova Ploiești.

Primul punct de divergență îl reprezintă mesajele pe care Teodorescu i le-ar fi trimis junioarei.

Acuzația: Tătăl junioarei susține că Adrian Teodorescu, care era președintele și antrenorul clubului, i-a trimis fiicei sale, pe atunci minoră, mesaje cu conotație intimă, între care „Te iubesc” și „Love you”. Tatăl spune că acestea au fost urmate de amenințări după ce comportamentul ar fi fost respins.

Apărarea: Teodorescu neagă acuzațiile de hărțuire sexuală și susține că acestea au apărut pe fondul conflictului dintre familia sportivei și club.

De ce a plecat junioara de la Prahova Ploiești

Acuzația: Familia susține că retragerea sportivei din activitatea clubului a avut legătură cu comportamentul lui Teodorescu și cu problemele reclamate ulterior la autorități.

Apărarea: ACS Prahova Ploiești susține că ruptura a început în decembrie 2025, după un conflict între tatăl sportivei și reprezentanții clubului pe grupul de WhatsApp al părinților. Clubul afirmă că, după un meci din 13 decembrie, junioara a avut o atitudine considerată sfidătoare față de staff și că ulterior nu s-a mai prezentat la activitățile echipei.

Acuzații reciproce de fals

Acuzația: Tatăl sportivei susține că Teodorescu ar fi contrafăcut semnăturile sale și ale fiicei sale pe două acorduri de transfer către CSM Unirea Alba și că mutările s-ar fi făcut fără acordul său, în calitate de tutore.

„Pe aceste documente apar semnături inventate care nu ne aparțin și pe care nu le-am autorizat niciodată”, susține Marius Adrian Cernat, părintele jucătoarei.

Apărarea: Clubul a susținut exact contrariul, acuzându-l pe Marius Adrian Cernat că a depus la FRF documente pe care ACS Prahova Ploiești le consideră „false și menite să eludeze regulamentele privind plata grilei de formare”.

Problema vizelor medicale

Acuzația: Părintele fotbalistei afirmă că ACS Prahova Ploiești a refuzat să prezinte documentele originale privind vizele medicale ale sportivei și susține că aceasta ar fi fost introdusă pe teren fără documentele medicale necesare.

Apărarea: Clubul nu a acceptat această versiune și a susținut că problema reală a fost refuzul sportivei de a mai participa la antrenamente și meciuri. ACS Prahova Ploiești a afirmat că absențele erau nemotivate și că a notificat-o să revină la programul echipei.

Dosarele și plângerile

Acuzația: Tatăl junioarei susține că există un dosar penal în care oficialul ACS Prahova Ploiești, Adrian Teodorescu, este cercetat pentru hărțuire, hărțuire sexuală, coruperea sexuală a minorilor și amenințare. El afirmă că demersurile familiei urmăresc clarificarea faptelor reclamate.

Apărarea: Teodorescu a susținut pentru GOLAZO.ro că nu fusese informat oficial despre existența unui dosar penal și că, până la acel moment, nicio instituție sesizată nu constatase vreo culpă în sarcina sa sau a clubului.

Grila de formare, motiv de dispută

Acuzația: Familia respinge categoric afirmația că ar fi propus retragerea plângerilor în schimbul renunțării lui Teodorescu la grila de formare.

Avocatul familiei a calificat informația drept falsă și a susținut că nu exista niciun motiv pentru o asemenea negociere.

„Nu există așa ceva. Ar fi și ilogic să negociem pentru 1.400 de lei, cât reprezintă grila de formare, în condițiile în care solicităm daune morale foarte mari de la Adrian Teodorescu.

Plus că onoarea unei domnișoare nu stă într-o sumă de 1.400 de lei”.

Apărarea: ACS Prahova Ploiești susține că avocatul sportivei ar fi propus, la un termen al dosarului disciplinar, retragerea tuturor plângerilor dacă Teodorescu renunță la pretenția privind grila de formare. Clubul afirmă că oferta a fost refuzată.

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