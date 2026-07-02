Clubul feminin de fotbal Prahova Ploiești a reacționat în urma dezvăluirilor publicate de GOLAZO.ro privind acuzațiile de hărțuire sexuală formulate de o junioară la adresa președintelui grupării, Adrian Teodorescu.

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Președintele ACS Prahova Ploiești, Adrian Teodorescu, este într-un conflict major cu familia unei foste junioare a clubului.

Părintele minorei a sesizat organele penale și a solicitat în instanță emiterea unui ordin de protecție, susținând că Adrian Teodorescu, președintele clubului și antrenor al echipei, ar fi avut față de fiica sa un comportament de tip hărțuire, inclusiv prin transmiterea unor mesaje cu tentă afectivă, precum „te iubesc” și „love you”.

Adrian Teodorescu, reacție după acuzațiile de hărțuire sexuală formulate de tatăl unei junioare

Deși au remarcat caracterul nepotrivit al mesajelor de tip „te iubesc” și „love you” în contextul relației antrenor-sportivă și al vârstei minorei, instanțele au respins emiterea ordinului de protecție, apreciind că nu există un pericol actual care să justifice măsura.

De asemenea, părintele minorei a depus o sesizare disciplinară la FRF.

În poziția transmisă redacției și semnată de președintele ACS Prahova Ploiești, Adrian Teodorescu, se arată că, până în prezent, nicio instituție sesizată nu a constatat vreo culpă a clubului sau a vreunei persoane din cadrul acestuia.

Totodată, acesta confirmă că toate demersurile oficiale au fost declanșate în urma unor plângeri formulate de Marius Adrian Cernat, tatăl sportivei implicate în conflict.

ACS Prahova Ploiești a prezentat, de asemenea, o succesiune de evenimente pe care le consideră relevante pentru contextul disputei, subliniind că acestea țin în principal de „relații sportive și litigii disciplinare”.

Februarie 2026: „Domnul Marius Adrian Cernat se adresează CNSL, solicitând ca fiica sa să fie declarată jucătoare liberă, deși perioada regulamentară pentru o astfel de solicitare este între 1 și 31 iulie”.

Martie 2026: „CNSL respinge solicitarea“.

Prahova Ploiești îl acuză pe tatăl junioare că a depus documente false la FRF

Tot în aceeași perioadă, ACS Prahova Ploiești afirmă că, în fața CNSL din cadrul FRF, au fost depuse de către tatăl sportivei documente pe care clubul le consideră „false și menite să eludeze regulamentele privind plata grilei de formare”.

Martie 2026 : „Jucătoarea A.M.C. este notificată oficial de reprezentanții clubului pentru a reveni la programul de antrenamente și meciuri”.

: „Jucătoarea A.M.C. este notificată oficial de reprezentanții clubului pentru a reveni la programul de antrenamente și meciuri”. 8 martie 2026: „Jucătoarea este surprinsă de unul dintre antrenorii clubului la un meci amical al clubului Chindia Târgoviște, în timp ce echipa noastră disputa un meci oficial la categoria Junioare U17”.

Aprilie 2026: „Domnul Cernat formulează o plângere disciplinară la Comisia de Disciplină a FRF împotriva domnului Adrian Mihai Teodorescu. Cauza este încă nesoluționată, însă clubul a depus numeroase probe care contrazic acuzațiile formulate”.

Mai 2026: „ACS Prahova Ploiești formulează, la rândul său, o solicitare către Comisia de Disciplină pentru suspendarea sportivei Anca Maria Cernat, ca urmare a absențelor nemotivate din programul oficial al echipei încă din luna decembrie 2025.



La dosar au fost depuse inclusiv informări ale antrenoarei grupei, care confirmă aceste absențe. Nici această cauză nu a fost încă soluționată”.

21 mai 2026: „Este judecată prima cerere de ordin de protecție formulată împotriva domnului Adrian Mihai Teodorescu.



Solicitarea a fost depusă exact în perioada cantonamentului echipei Prahova Ploiești U17, înaintea sferturilor Ligii Elitelor. Cererea a fost respinsă de instanță”.

Adrian Teodorescu: „Nu am fost informat oficial despre vreun dosar penal“

16 iunie 2026: „Tribunalul Prahova respinge și apelul formulat împotriva acestei hotărâri”.

Documentul mai precizează că, președintele clubului Adrian Teodorescu „nu a fost informat oficial despre existența vreunui dosar penal și nu a fost citat, audiat sau solicitat să ofere explicații în vreo cauză penală”.

Teodorescu a invocat același aspect și în fața instanțelor.

Instanța: Dosarul penal a fost înregistrat pe 28 aprilie 2026 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești

În motivarea respingerii ordinului de protecție solicitat de părintele minorei, judecătorii au reținut existența unui dosar penal înregistrat la 28 aprilie 2026 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

În cadrul acestuia se efectuează cercetări pentru infracțiuni precum hărțuire, hărțuire sexuală, coruperea sexuală a minorilor și amenințare.

„Din verificările efectuate de lucrătorii de poliție, s-a stabilit că minora este jucătoare de fotbal în cadrul clubului A.C.S. Prahova Ploiești, iar pârâtul deține funcția de președinte și execută atribuții de antrenor la acest club.

Din declarația minorei, a rezultat faptul că pârâtul i-a trimis în repetate rânduri mesaje cu caracter nepotrivit, de genul «te iubesc», «love you», a fost agresiv verbal, adresându-i injurii și jigniri, a refuzat restituirea legitimației sportive, împiedicând transferul acesteia la alt club, precum și faptul că s-a interesat constant de viața ei privată”, menționează Tribunalul Prahova.

„Conflictul a izbucnit pe grupul de WhatsApp al părinților”

Revenind la comunicatul clubului Prahova Ploiești, președintele Adrian Teodorescu a explicat cum ar fi izbucnit scandalul:

„Conflictul dintre domnul Cernat și reprezentanții clubului a început în luna decembrie 2025, în

urma unor dispute pe grupul de WhatsApp al părinților, unde acesta a intrat în conflict cu alți membri și reprezentanți ai clubului, reproșând lipsa susținerii pentru propriile sportive și afirmând că îi oferă fiicei sale prime de joc în valoare de 1.500 de euro pe meci”.

Ulterior, potrivit clubului, „stafful administrativ a decis restricționarea comentariilor în grup, măsură care a generat reacții agresive și jignitoare din partea domnului Cernat la adresa reprezentanților clubului”.

„Jucătoarea a manifestat o atitudine sfidătoare față de stafful tehnic”

În comunicat se mai arată că, la ultimul meci din 13.12.2025, „jucătoarea a manifestat o atitudine sfidătoare față de stafful tehnic, refuzând indicațiile antrenorilor și afirmând că urmează exclusiv indicațiile tatălui său”.

Potrivit clubului Prahova Ploiești, după acel incident, sportiva nu s-a mai prezentat la nicio activitate oficială ale clubului.

Din acel moment, se arată în comunicat, „a urmat un val de plângeri formulate de domnul Cernat împotriva domnului Adrian Mihai Teodorescu, plângeri care, până în prezent, au fost respinse una câte una”.

„Oferta a fost refuzată categoric”

În finalul comunicatului, ACS Prahova Ploiești susține că se consideră victima „unei campanii de presiune și hărțuire instituțională și mediatică” și afirmă că Marius Adrian Cernat ar fi declarat în repetate rânduri că „va închide clubul”.

Clubul mai susține că, la ultimul termen din dosarul disciplinar de la FRF, avocatul sportivei „a afirmat în fața

comisiei că dacă dl Teodorescu renunță la pretenția de a încasa grila de formare, își vor retrage toate plângerile”.

Potrivit comunicatului, „oferta a fost refuzată categoric”.

ACS Prahova Ploiești precizează că așteaptă soluționarea cauzelor aflate pe rolul Comisiei de Disciplină a FRF și că analizează, împreună cu avocatul clubului, „toate demersurile legale necesare pentru apărarea imaginii și intereselor clubului, dar și ale domnului Adrian Mihai Teodorescu”.

Ne rezervăm dreptul ca, după finalizarea tuturor procedurilor, să prezentăm public întreaga situație, însoțită de documentele relevante care demonstrează tentativa de prejudiciere a clubului ACS Prahova Ploiești. ACS Prahova Ploiești

Cine este Adrian Teodorescu

Numele lui Adrian Mihai Teodorescu este cunoscut de ani buni în fotbalul românesc.

A activat la mai multe cluburi, iar în ultimii ani a fost implicat în dezvoltarea fotbalului feminin prin ACS Prahova Ploiești. De-a lungul carierei, însă, a fost implicat în numeroase conflicte disciplinare și litigii.

În 2008, Federația Română de Fotbal l-a declarat prima persoană „persona non grata” din fotbalul românesc, în urma unui scandal privind tentativa de influențare a unor jucători înaintea unui meci din Liga a II-a. Măsura a fost revocată doi ani mai târziu.

Teodorescu a fost protagonist și la alegerile pentru președinția FRF din martie 2026. El apare în grupul de susținători ai lui Răzvan Burleanu care au sărit, pur și simplu, pe contracandidatul Ilie Drăgan, pentru a-l reduce la tăcere în cadrul Adunării Generale.

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