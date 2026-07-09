„Manipulare ordinară” Replică dură a tatălui junioarei care îl acuză pe Adrian Teodorescu de hărțuire sexuală

Tatăl junioarei care îl acuză pe Adrian Teodorescu de abuz sexual îi răspunde șefului clubului de fotbal feminin: „Ancheta penală vizează infracțiuni de o gravitate extremă”.

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După ce președintele ACS Prahova Ploiești, Adrian Teodorescu, și-a prezentat versiunea asupra scandalului izbucnit după ce o fostă junioară l-a acuzat că i-a trimis mesaje precum „Te iubesc” și „Love you”, tatăl sportivei răspunde afirmațiilor făcute de acesta.

Replica tatălui minorei pentru Adrian Teodorescu: „Dosarul penal vizează infracțiuni de o gravitate extremă”

Într-un punct de vedere transmis GOLAZO.ro, Marius Adrian Cernat, părintele junioarei răspunde, contestă afirmațiile făcute de președintele ACS Prahova Ploiești despre dosarul penal, litigiile de la FRF și relația dintre club și familia sa.

În articolul publicat de GOLAZO.ro, Adrian Teodorescu a declarat că nu a fost informat oficial despre existența unui dosar penal și că, până în prezent, nicio instituție nu a constatat vreo culpă în sarcina sa sau a clubului.

Tatăl sportivei afirmă însă că ancheta penală are un obiect clar stabilit.

„În realitate, pe numele lui Adrian Mihai Teodorescu a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

În cadrul acestuia, organele de cercetare penală efectuează investigații sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de o gravitate extremă: hărțuire, hărțuire sexuală, coruperea sexuală a minorilor și amenințare.

Poziția de autoritate a acestuia a fost folosită pentru a trimite mesaje cu conotație intimă, urmate de amenințări directe când comportamentul a fost refuzat”.

Adrian Teodorescu, acuzat de falsificarea actelor de transfer

În comunicatul transmis publicației GOLAZO.ro, ACS Prahova Ploiești a susținut că tatăl junioarei, Marius Adrian Cernat, a depus la FRF documente pe care clubul le consideră false.

Părintele spune că situația este exact invers.

„Afirmațiile clubului privind depunerea de documente false de către mine sunt complet mincinoase și reprezintă o tentativă grosolană de distragere a atenției.

În cadrul Dosarului numărul 8 din CD din 2026 de la Comisia de Disciplină a FRF, am demonstrat cronologia unei fraude prin care Adrian Teodorescu a orchestrat mutarea succesivă a fiicei mele.

Acesta a contrafăcut în mod flagrant semnăturile noastre la rubricile Jucător și Părinte pe Acordurile de Transfer din 15.08.2025 și 07.09.2025, realizând aceste transferuri ilegale către clubul CSM Unirea Alba Iulia fără acordul meu scris, ca tutore legal.

Pe aceste documente apar semnături inventate care nu ne aparțin și pe care nu le-am autorizat niciodată”.

„ I-au pus conștient viața în pericol”

Președintele ACS Prahova Ploiești a susținut că jucătoarea a lipsit nemotivat de la activitatea echipei încă din decembrie 2025 și că aceasta ar fi avut o atitudine sfidătoare față de staff.

Tatăl sportivei afirmă că adevărata problemă privește modul în care clubul ar fi respectat obligațiile medicale.

„Deși clubul reclamă o așa-zisă atitudine sfidătoare începând cu decembrie 2025, realitatea este că ACS Prahova Ploiești a încălcat grav normele de siguranță sportivă.

În fața Comisiei FRF, clubul a refuzat constant și nejustificat să prezinte documentele originale ce conțin vizele medicale ale sportivei pe ultimii doi ani.

Acest refuz maschează faptul că minora a fost introdusă pe teren fără vize medicale legale, fiindu-i pusă în mod conștient viața în pericol”.

„Fiica mea este elevă premiantă”

Părintele respinge și afirmațiile potrivit cărora fiica sa ar fi avut un comportament extrasportiv neadecvat.

„Respingem cu fermitate atacurile calomnioase lansate în ședințele oficiale de reprezentanta clubului, Nedelcu Lubliana, care a afirmat că minora are un comportament extrasportiv.

Cernat Anca Maria este elevă premiantă a Liceului cu Program Sportiv Spiru Haret din Târgoviște, obținând premiul doi anul acesta, și este o sportivă extrem de disciplinată, care studiază cu vocația de instructor sportiv de fotbal.

Cererea de suspendare depusă de club în Dosarul numărul 10 din CD din 2026 nu este altceva decât un act abuziv de șantaj, răzbunare și presiune instituțională, un răspuns la refuzul nostru categoric de a tăcea în fața abuzurilor de natură penală.

Ne vom menține toate demersurile legale în fața organelor penale și a comisiilor federale până la restabilirea completă a adevărului”.

„Minciună absolută inventată de conducerea ACS Prahova Ploiești”

Președintele ACS Prahova Ploiești, Adrian Teodorescu, a mai susținut că avocatul junioarei a propus retragerea plângerilor dacă Adrian Teodorescu renunță la grila de formare.

Părintele sportivei califică afirmația drept „o manipulare ordinară prin care se încearcă transformarea faptelor de natură penală într-o simplă negociere financiară”.

„Afirmația mizerabilă conform căreia avocatul sportivei ar fi propus retragerea plângerilor în schimbul renunțării la grila de formare este o minciună absolută inventată de conducerea ACS Prahova Ploiești.

Avocatul nu a formulat niciodată o asemenea propunere aberantă în fața comisiilor Federației Române de Fotbal sau în orice alt cadru privat ori public”.

Avocatul familiei: „Ar fi ilogic să negociem onoarea unei domnișoare pentru 1.400 de lei”

Contactat de GOLAZO.ro, avocatul specializat în drept sportiv Dumitru Maereanu respinge categoric afirmațiile conducerii ACS Prahova Ploiești și spune că nu a existat niciodată o astfel de propunere.

„Nu există așa ceva. Ar fi și ilogic să negociem pentru 1.400 de lei, cât reprezintă grila de formare, în condițiile în care solicităm daune morale foarte mari de la Adrian Teodorescu.

Plus că onoarea unei domnișoare nu stă într-o sumă de 1.400 de lei.

Vorbim despre onoarea unei tinere care a fost invitată la antrenamente în privat, care a fost manipulată și bulversată cu mesaje precum «I love you!» și «Te iubesc». Ce Dumnezeu! Cum să negociez așa ceva?”, a declarat Dumitru Maereanu pentru GOLAZO.ro.

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