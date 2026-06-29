Secretele înfiorătoare ale Argentinei FOTO-VIDEO. Sistemul din spatele campioanei mondiale ascunde abuzuri teribile

Naționala lui Messi vrea al 4-lea titlu mondial, al doilea succesiv, dar copiii argentinieni continuă să sufere în încercarea de a-și îndeplini visul: să devină fotbaliști profesioniști.

Ce a descoperit ESPN în ancheta sa despre sistemul fotbalului argentinian. Cum cresc juniorii, unde stau, în ce condiții, cine ar trebui să aibă grijă de ei.

Mulți în camere, nemâncați, cu tutori interlopi, abuzați sexual!

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Argentina este campioana lumii, echipa lui Leo Messi, care a cucerit titlul mondial în 2022 și vrea să câștige altul acum. Ar fi al patrulea trofeu global al selecționatei albiceleste, primele două consecutive.

Nimeni nu a mai reușit o asemenea performanță în ultimii 64 de ani, de la Brazilia 1958-1962.

Imaginea acestei naționale este puternică. Un grup unit, talentat, cu o ambiție uriașă. Și Messi, deasupra tuturor, probabil cel mai mare jucător din istorie.

Toți sunt susținuți de o țară întreagă. Fiecare meci pare decupat din Argentina și mutat în Statele Unite. Atmosferă extraordinară.

Baza fotbalului argentinian: „Descoperim lucruri șocante, periculoase, îngrijorătoare”

Dar în spatele campionilor mondiali, dincolo de spectacolul tribunelor alb-albastre, sunt secrete înfricoșătoare.

O parte întunecată, pe care oficialii de la Buenos Aires au încercat să o țină ascunsă.

Ce sistem e la baza fotbalului, cum cresc copiii care visează să fie Maradona sau Messi?

Copii argentinieni jucându-se cu mingea în cartierul Boca, în Buenos Aires. Foto: Imago

Mulți dintre ei locuiesc singuri, departe de familii, în condiții inumane, înfometați, exploatați, sub amenințarea abuzurilor sexuale.

Documentarul ESPN „Fabrica de vise”, efectul unei lungi investigații, scoate la lumină primejdia care pândește orice puști argentinian pe drumul spre fotbalul profesionist, urmărind călătoria plină de suferință a unui băiat ajuns astăzi la echipa secundă a clubului Ferro Carril Oeste, în capitală.

„O lume puțin reglementată, puțin văzută, puțin observată. Pe măsură ce o anchetăm, descoperim lucruri șocante, periculoase, îngrijorătoare”, spune politicianul Sergio Siciliano, profesor universitar, expert în educație.

El vorbește despre „lumea interlopă a tinerilor aflați sub tutela unor adulți care nu le sunt părinți”.

Părinții își lasă copiii pe mâna unor interlopi

Mulți părinți, din zone sărace ale țării, își trimit copiii la Buenos Aires sau în alte orașe mari și îi lasă acolo, la cluburi sau centre de juniori.

Însă nu toate cluburile îi pot caza în propriile academii. Și nu pe toți. O parte dintre adolescenți stau în „pensiuni externe”, dirijate de indivizi dubioși, care profită de ei.

Acești interlopi au semnăturile părinților. Dintr-odată, băieții trec în grija lor. Îi cazează în clădiri care stau să se prăbușească, în camere comune pline, mâncarea e puțină. Sunt vulnerabili, ușor de manipulat.

Cazul Zabaleta: băieții își furau proviziile de mâncare la San Lorenzo

ESPN amintește două cazuri care au legătură cu doi fotbaliști cunoscuți.

Primul, Pablo Zabaleta, 41 de ani, fost internațional, finalist alături de Messi la CM 2014, care a jucat în carieră 12 ani în Premier League, la Manchester City (2008-2017) și West Ham (2017-2020).

Când era doar un copil de 12 ani, a semnat cu San Lorenzo. Doi ani mai târziu, s-a mutat la academia clubului din Buenos Aires. Dormeau câte șase în cameră.

Pentru a avea mâncare mai mult timp, își făcea provizii. Uneori, colegii îi furau din provizii. La ora 8 seara, erau închiși.

„Acea perioadă m-a maturizat, m-a ajutat să cresc ca persoană. Poate e un lucru bun”, și-a amintit Zabaleta. Știe însă și că, din acel grup de 300 de copii, numai cinci au ajuns unde și-au dorit.

Din păcate, atât de mulți copii ajung să fie foarte vulnerabili la situații foarte complexe și foarte dificile. Pablo Zabaleta, fost internațional argentinian, 58 de selecții între 2005 și 2016

Tatăl și unchiul lui Mac Allister au protejat un antrenor pedofil. Dați în judecată!

De la Zabaleta la Alexis Mac Allister, 27 de ani, mijlocașul lui Liverpool, campion mondial în 2022.

Fiul lui Carlos Mac Allister, fost jucător devenit ministru al Sportului în perioada decembrie 2015 - octombrie 2018, când Mauricio Macri era președintele statului.

Carlos și fratele său Patricio au o academie de fotbal la 650 km de capitală.

În 2018, au încercat să mușamalizeze un mare scandal. La centrul lor, un antrenor, Hector Kruber, 60 de ani, a fost acuzat de molestarea unor tineri.

Mama unui copil i-a cerut lui Patricio să depună plângere împotriva lui Kruber, dar Mac Allister a refuzat.

Nu putem intra într-o situație care ne-ar putea cauza probleme. Uite, eu trăiesc în lumea fotbalului. Asta se întâmplă peste tot. Patricio Mac Allister, potrivit ESPN

I-a spus mamei că văzuse abuzuri la alte cinci echipe. Știa și de alte acuzații similare împotriva lui Kruber.

Doar că acel părinte l-a înregistrat pe Patricio, s-a dus direct la poliție, i-a dat în judecată pe Mac Allister și clubul lor, iar Kruber a fost condamnat la patru ani de închisoare.

Cazul Independiente: victime ale agresiunii sexuale la club

În același an, 2018, un scandal mult mai mare a erupt la Independiente, unul dintre cele mai importante cluburi argentiniene.

S-a aflat că șase bărbați agresaseră sexual juniori ai „diavolilor roșii”.

Procurorul care a condus ancheta, Maria Soledad Garibaldi, a descoperit vorbind cu 50 de adolescenți de la Independiente că aproape toți fuseseră manipulați de pedofili. Peste 12 dintre ei au fost victimele agresiunilor sexuale.

Concluzia lui Garibaldi: toți erau vulnerabili din cauza condițiilor în care trăiau la club. Proveniți din familii sărace, neplătiți, izolați.

Un tânăr de 15 ani a spus că a fost atras să comită acte sexuale în schimbul biletului de autobuz, pentru a putea călători acasă de Ziua Mamei. Documentarul ESPN

Magistratul a dus investigația mai departe, a verificat și alte șapte cluburi. Drama nu afectase doar Independiente. „60 la sută dintre băieți au fost contactați la un moment dat. Au fost victime ale agresiunii sexuale”.

Psihologul mi-a spus: uite ce s-a întâmplat! Doi copii au plecat de la „pensiune” și s-au întâlnit cu un bărbat, care era arbitru de fotbal. Acest arbitru i-a dus la un apartament. Unul dintre băieți i-a făcut sex oral pentru 1.000 de pesos (n.r. - 50 de dolari). Fernando Langenauer, cel care supraveghea „pensiunea” lui Independiente

Interlopii au încercat să împiedice ancheta, au amenințat-o pe Garibaldi. În cele din urmă, cinci indivizi au fost găsiți vinovați de abuz sexual.

Unul dintre agresori, arbitru în competițiile de juniori, a susținut că a avut consimțământul victimelor, scrie ESPN.

Acești tineri sunt victime într-o stare de extremă vulnerabilitate. A spune că astfel de decizii sunt voluntare este ca și cum ai crede că un sclav își vinde libertatea pentru plăcere. Sau că cineva își vinde organele ca exercitare deplină a liberului său arbitru. Concluzia judecătorilor în acest caz

Li se dădea să mănânce carcase de pui și orez cu insecte

Potrivit ESPN, o anchetă a ligii profesioniste argentiniene din 2019, care demonstra încălcarea de către cluburi a legilor privind protecția copilului, nu a fost finalizată, deși arăta inclusiv că „unele familii nici nu știau unde locuiau copiii lor”. Federația nu a luat nicio măsură.

Ministerul pentru Protecția Minorilor din Buenos Aires a deschis altă investigație. A probat că sute de juniori semnau cu cluburile, deși cluburile nu le asigurau nici cazare, nici bani. Îi țineau în acele „pensiuni externe”.

German Onco, director în minister, a văzut că „unele pensiuni erau practic nelocuibile. În altele, copiii nu erau hrăniți”.

Aceste pensiuni sunt singurele instituții din țară care au copii în grija lor, fără nicio autoritate care să le reglementeze. Fără reguli, fără control. Lorena Oliva, jurnalist de investigație La Nacion, pentru ESPN

Un părinte a dezvăluit pentru ESPN ce i s-a întâmplat fiului ei la o academie.

Pe internet, a fost atras de imaginile prezentate. „Realitatea era total diferită”.

Ce a șocat-o pe mamă, mai mult decât faptul că tavanul se prăbușea, că „30 de adolescenți trăiau unul peste altul”, dormind mai mulți într-un pat, sau că jucătorii nu erau înscriși la școală.

Li se dădea să mănânce carcase de pui și orez cu insecte. „În casa mea, niciun câine nu ar mânca o carcasă de pui”. Nu l-a mai lăsat acolo.

Jucătorul crescut cu tutore interlop

Tânărul pe care ESPN l-a urmărit de mic a fost Tobias Perez, 19 ani, mijlocaș la echipa secundă a lui Ferro Carril Oeste, club din liga a doua argentiniană.

La opt ani, se antrena cu Newell's Old Boys, unde a descoperit și Messi fotbalul. Când clubul din Rosario i-a propus să locuiască într-o astfel de „pensiune”, mama a refuzat.

Un copil fan Tigre la meciul echipei favorite. Foto: Imago

A continuat să dea probe, la River, Estudiantes și Banfield. Toate cereau familiei să achite cazarea. La 15 ani, Perez a semnat cu Ferro Carril. I s-a spus că va fi plătit doar când promovează la seniori. Nu i s-a asigurat niciun loc în care să stea în cantonamentul său de juniori.

A fost sfătuit chiar de oficialii clubului să locuiască la o „pensiune externă” din cartierul muncitoresc Liniers.

O pensiune deținută de un interlop, Gustavo Hernan Chozas, poreclit „El Zurdo”. „Stângaciul”.

82 de adolescenți erau sub tutela lui „El Zurdo” în 2025, când a vorbit pentru ESPN

Șapte în cameră și „întotdeauna unuia dintre noi îi era foame”, a povestit Tobias.

Nu i-a plăcut deloc, s-a întors acasă, la părinți. Tatăl, instalator, l-a convins să revină la Buenos Aires. Cum? L-a luat o zi cu el la muncă, punându-l să facă lucrurile cele mai grele.

Adolescentul s-a dus înapoi la pensiunea lui Chozas, care cerea fiecărei familii 350.000 de pesos pe lună (240 de dolari) pentru chirie.

Nimeni nu i-a închis „pensiunea”. Dar Perez a plecat. Câștigă 1.000 $ lunar

Autoritățile au fost chemate de urgență în 2023 de un localnic care aflase de „condițiile inumane” în care Tobias Perez și alți adolescenți trăiau acolo.

Surprinzător, în acea anchetă, copiii i-au luat apărarea lui Chozas. „Ne-am zis unul altuia: «Hai să-l acoperim ca să nu închidă pensiunea»”, nu a ascuns Perez.

Totuși, s-a descoperit că „El Zurdo” nu avea licență de funcționare pentru pensiune și a primit o notificare de evacuare în zece zile. Nu a făcut-o, iar doi ani mai târziu era tot acolo. Continua să fie tutore pentru viitorii fotbaliști. Și să profite de ei.

Între timp, Tobias s-a mutat. A fost promovat la echipa secundă a lui Ferro Carril și locuiește în cantonamentul clubului.

Acum e și plătit. Câștigă aproape 1.000 de dolari lunar. La 19 ani.

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