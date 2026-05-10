Incidente de mare amploare în tenis Italienii scriu despre „ciuma pariorilor”, care a invadat Roma: scandări și insulte în timpul meciurilor

Meciuri interesante și victorii spectaculoase în calificările turneului de simplu masculin de la Roma, „Internazionali BNL d'Italia”.

Gazzetta dello Sport prezintă însă și perspectiva negativă a Masters-ului 1000 din capitala Italiei.

„O rană purulentă: pariorii. Acești oameni, indiferent dacă sunt sau nu pasionați de tenis, merg în tribune pentru a-și încuraja jucătorii pe care au pariat.

Aceste aclamații, însă, se transformă rapid în batjocuri și insulte îndreptate către adversarul favoritului lor, hărțuindu-l constant chiar și în timpul meciurilor de puncte.

Un fenomen care s-a întâmplat prea ușor și prea des în ultimii ani la turneul roman. Și anul acesta nu face excepție, cu mai multe incidente de mare amploare”, scrie sursa citată.

Nu ai voie să pariezi pe un meci live, dacă îl urmărești din tribune

Conform regulilor turneului, notează Gazzetta, pariurile live nu sunt permise la meciul pe care îl urmărești din arenă. Însă majoritatea acestora așa sunt plasate, în special pe revenirea unui jucător condus.

Un exemplu este cel din meciul Llamas Ruiz (SPA) - Moutet (FRA), tranșat de spaniol în mai mult de 3 ore. Outsider în calificări, acesta a fost susținut de public într-un mod foarte agresiv, care l-a deranjat pe oponentul său, insultat de spectatori.

Aquí el momento en el que Moutet encadena varios saques por abajo.



La grada encendidísima y llamándolo “tonto” cuando perdió el punto.



Un alt caz este cel de la meciul Pellegrino (ITA) - Landaluce (SPA), în care italianul, învingător la final, a mimat, iritat, că le dă bani spectatorilor la finalul meciului.

În duelul Tirante (ARG) - Cadenasso (ITA), publicul a ținut cu sud-americanul, iar jucătorul din Genova nu s-a putut concentra, dezamăgit de reacție.

Elvețianul Leandro Riedi aproape că a ajuns la agresiune fizică față de un spectator, din cauza comentariilor acestuia la un meci din calificări:

La que se armó con la grada🤬



