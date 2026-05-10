„Nu mi-a dat nicio șansă” FOTO. Aryna Sabalenka explică înfrângerea cu Sorana Cîrstea: „Mă întristează să văd că face asta”

Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) a comentat înfrângerea suferită în turul 3 al turneului de la Roma: 6-2, 3-6, 5-7 cu Sorana Cîrstea (36 de ani, #36 WTA).

Ce a spus jucătoarea din Belarus despre româncă, în rândurile de mai jos.

Sabalenka a câștigat trei turnee în acest an și a pierdut doar trei partide, cu Elena Rybakina (US Open, finala), Hailey Baptiste (Madrid, sferturi) și Sorana Cîrstea (Roma, turul 3).

Aryna Sabalenka explică înfrângerea cu Sorana Cîrstea: „Nu mi-a dat nicio șansă”

În momentul în care Cîrstea conducea cu 4-3 în setul decisiv, Sabalenka a cerut intervenția fizioterapeutului, acuzând probleme medicale.

Aryna a continuat partida, a dat impresia că poate reveni, însă românca a forțat și a obținut una dintre cele mai mari victorii ale carierei.

„A fost un meci greu. Dar cred că noi nu pierdem niciodată... Doar învățăm. Așa că totul e în regulă. Da, mi se pare că am jucat slab de la început până la sfârșit. Am început foarte bine, dar apoi parcă mi-a scăzut nivelul.

Simțeam că corpul meu mă limitează și nu-mi permite să dau tot ce pot. Ea a preluat inițiativa și a jucat un meci incredibil. Practic, nu mi-a dat nicio șansă.

Cel mai probabil, este vorba despre partea inferioară a spatelui, legată de șold, iar asta mă împiedică să-mi rotesc complet trunchiul.

Cred că acum o să iau câteva zile de pauză și mă voi concentra pe recuperare. Deocamdată, acesta este planul”, a declarat Sabalenka, potrivit sport.kz.

E o adevărată luptătoare. Sincer, chiar mă întristează să văd că se retrage, pentru că mi se pare că e genul de jucătoare care luptă indiferent de situație. Am simțit că ar fi putut juca și mai mult. Dar este alegerea ei. Toți o respectăm. Îi doresc doar să aibă un ultim sezon excelent. Aryna Sabalenka, #1 WTA, despre Sorana Cîrstea

Aryna Sabalenka - Sorana Cîrstea, 2-2 în meciurile directe

2026, Roma: 2-6, 6-3, 7-5 pentru Cîrstea

2024, Brisbane: 6-3, 6-3 pentru Sabalenka

2023, Madrid: 6-4, 6-3 pentru Sabalenka

2023, Miami: 6-4, 6-4 pentru Cîrstea.

Sorana Cîrstea va da în runda următoare peste Linda Noskova (21 de ani, #13 WTA), jucătoarea pe care a întâlnit-o de cele mai multe ori în acest an (3 meciuri).

În 2025, turneul de la Roma a fost câștigat de Jasmine Paolini, după 6-4, 6-2 în finala cu Coco Gauff.

