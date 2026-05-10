Marian Barbu (37 de ani) a fost delegat la centrul finalei Cupei României, dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

Meciul se va juca la Sibiu, miercuri, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Marian Barbu a condus 20 de partide în Superliga în actuala stagiune. De asemenea, a arbitrat câte un meci în fiecare dintre cele trei competiții europene.

Arbitrul din Făgăraș va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce arbitru de rezervă va fi Ionuț Coza.

În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Cristina Trandafir. Observatorul brigăzii va fi Adrian Comănescu.

Marian Barbu a condus și Supercupa României 2025-2026, disputată între FCSB și CFR Cluj, scor 2-1.

Pe plan european, Barbu a condus câte o partidă în fiecare dintre cele trei competiții:

Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2, în Liga Campionilor

Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4-1, în Europa League

Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3, în Conference League

Marian Barbu a fost contestat de olteni în trecut: „Nu ne simpatizează deloc. De ce e așa închis și rigid?”

Marian Barbu a fost criticat de Sorin Cârțu, președintele onorific al grupării oltene.

Arbitrul l-a eliminat pe Coelho la partida cu CFR Cluj din sferturile Cupei României, scor 3-1, după ce acesta a intrat pe teren pentru a sărbători golul marcat de echipa sa în minutul 118.

Înaintea meciului cu Dinamo din semifinale, încheiat 1-1 după timpul regulamentar și prelungiri, apoi 4-1 la penalty-uri pentru Universitatea Craiova, Cârțu a declarat:

Nu ne simpatizează deloc Barbu. Eu am mai spus că arată a arbitru, dar de ce e așa închis și rigid? Pe Pancu l-a amendat cineva că a intrat în teren după ce CFR a dat gol? E gol în minutul 117, era momentul descătușării, trebuia să înțeleagă starea de spirit a lui Coelho. Putea să treacă mai ușor peste acel moment, însă Barbu nu a trăit niciodată în viața lui astfel de momente euforice Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova

U Cluj și U Craiova, duel pentru Cupă și titlu

Ambele echipe s-au calificat în finală după loviturile de departajare.

Universitatea Craiova a trecut de Dinamo, scor 1-1 după timpul regulamentar și prelungiri, 4-1 la penalty-uri, în timp ce Universitatea Cluj a eliminat-o pe FC Argeș, scor 1-1, 5-4 la loviturile de departajare.

Finala Cupei vine într-un moment important pentru ambele formații. Pe lângă lupta pentru trofeu, U Cluj și Universitatea Craiova sunt implicate și în cursa pentru titlu în Superliga.

În acest moment, cele două echipe sunt despărțite de un singur punct, cu două etape rămase de disputat.

