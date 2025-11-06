Djokovic vs. Alcaraz Duel tare încă din grupe la Turneul Campionilor! Cum arată meciurile + cine se bate pe ultimul loc disponibil

Grupele Turneului Campionilor au fost trase la sorți, astăzi, la Torino, deși nu se cunosc toți sportivii calificați.

Competiția va avea loc în perioada 9-16 noiembrie, pe Inalpi Arena.

Cei 8 sportivi participanți au fost împărțiți în 2 grupe a câte 4.

În prima grupă, denumită „Jimmy Connors”, se află: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz și Alex de Minaur.

În cealaltă grupă, denumită „Bjorn Borg”, nu se cunoaște componența completă, întrucât locul 8 nu a fost atribuit.

Jannik Sinner, Alexander Zverev și Ben Shelton se vor duela cu Lorenzo Musetti sau Felix Auger Aliassime.

În acest moment, canadianul se află în pole-position pentru ultimul loc ce asigură calificarea la Turneul Campionilor.

Totuși, prezența lui depinde de performanța pe care o va înregistra Lorenzo Musetti la turneul de la Atena.

Singura șansă a italianului de a se clasa pe locul 8 ATP ar fi să câștige competiția din capitala Greciei.

Prezența lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor este incertă

Novak Djokovic nu și-a confirmat, momentan, participarea la Turneul Campionilor, fiind încă implicat în turneul de la Atena.

Mai mult, după ce Angelo Binaghi, președintele Federației Italiene de Tenis, a asigurat că sârbul va juca la competiția de la Torino, sportivul a negat.

„Nu știu de unde a obținut Angelo aceste informații, dar cu siguranță nu au fost de la mine sau de la cineva din echipa mea.

Nu voi lua o decizie în această privință până când nu se va termina acest turneu ”, a spus Novak Djokovic, potrivit puntodebreak.com.

În cazul în care sârbul nu va participa la Turneul Campionilor, lupta pentru locul 8 ar înceta, iar Lorenzo Musetti și Felix Auger Alliassime s-ar califica împreună.

