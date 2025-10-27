A urcat în top 40 WTA Jaqueline Cristian este cel mai bine clasată jucătoare din România! Pe ce locuri se află celelalte românce

Jaqueline Cristian (27 de ani, #39 WTA) rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA simplu.

Sorana Cîrstea (35 de ani, #57 WTA) este prima dintre românce în ierarhia de la dublu.

Cristian a fost eliminată de Ekaterina Aleksandrova (30 de ani, #10 WTA), în optimile de finală ale turneului de la Tokyo, 1-6, 2-6.

Jaqueline Cristian a obținut cea mai bună clasare WTA din carieră

Parcursul din Japonia a ajutat-o să urce trei poziții, după ultima actualizare a clasamentului WTA, și să ocupe locul 39.

1.324 de puncte are Jaqueline Cristian în clasamentul WTA

Sportiva pregătită de Javier Marti este urmată în ierarhia WTA de Sorana Cîrstea, care s-a menținut pe poziția 45, cu 1.243 de puncte.

Gabriela Ruse e ultima reprezentantă a României în top 100. A coborât o poziție în clasament și se află chiar pe locul 100, cu 757 de puncte.

În vârful clasamentului WTA nu au existat modificări:

Aryna Sabalenka (Belarus) - 9.870 de puncte Iga Swiatek (Polonia) - 8.195 de puncte Coco Gauff (SUA) - 6.563 de puncte Amanda Anisimova (SUA) - 5.887 de puncte Jessica Pegula (SUA) - 5.183 de puncte

Sorana Cîrstea rămâne cel mai bine clasată la dublu

În circuitul de dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre jucătoarele românce deși a coborât trei poziții în clasamentul WTA. Cu 1.354 de puncte, tenismena ocupă locul 57.

Cîrstea este urmată de Gabriela Ruse, care se află pe locul 70, cu 1.227 de puncte, și Monica Niculescu, locul 119, cu 679 de puncte.

Primele 2 poziții au rămas clasate s-au menținut pe poziții, în timp ce ocupanta locului 3, Erin Routliffe (Australia), a coborât 2 locuri:

Katerina Siniakova (Cehia) - 8.375 de puncte Taylor Townsend (Statele Unite ale Americii) - 7.895 de puncte Jasmine Paolini (Italia) - 7.115 puncte Sara Errani (Italia) - 7.115 puncte Erin Routcliffe (Australia) - 6.250 de puncte

