Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

- Jaqueline Cristian (27 de ani, #42 WTA) a fost eliminată în optimile turneului WTA 500 de la Tokyo (Japonia).
- Românca a cedat, scor 1-6, 2-6, în fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova (30 ani, #10 WTA), a treia favorită a competiției.
Jaqueline Cristian a fost singura reprezentantă a României pe tabloul de simplu de la Tokyo.
Jaqueline Cristian, eliminată în optimi la Tokyo
Startul partidei cu Aleksandrova a fost unul abrupt, iar rusoaica s-a distanțat rapid la 4-0.
Cristian a reușit să evite un bagel și a punctat pe tabelă, însă a fost prea târziu. Favorita numărul trei și-a adjudecat primul set în doar 31 de minute.
Setul doi a avut un scenariu similar. Aleksandrova a rupt repede echilibrul și a reușit rapid două break-uri.
Rusoaica a închis meciul după o oră și 11 minute.
Cu toate acestea, Cristian nu a plecat cu mâna goală din capitala Japoniei.
Jaqueline Cristian a intrat TOP 40 WTA
Grație succesului din primul tur, 6-2, 6-3, cu rusoaica Alina Charaeva (23 de ani, #150 WTA), Jaquline a obținut o performanță în premieră în cariera sa. A urcat pe locul 39 WTA în clasamentul live.
Recent, sportiva din România a fost aproape de ajunge în finala turneului de la Osaka, însă a fost învinsă în semifinale de Tereza Valentova (18 ani, #78 WTA), scor 7-6(3), 4-6, 3-6.