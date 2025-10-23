Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

Jaqueline Cristian (27 de ani, #42 WTA) a fost eliminată în optimile turneului WTA 500 de la Tokyo (Japonia).

a fost eliminată în optimile Românca a cedat, scor 1-6, 2-6, în fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova (30 ani, #10 WTA), a treia favorită a competiției.

Jaqueline Cristian a fost singura reprezentantă a României pe tabloul de simplu de la Tokyo.

Jaqueline Cristian, eliminată în optimi la Tokyo

Startul partidei cu Aleksandrova a fost unul abrupt, iar rusoaica s-a distanțat rapid la 4-0.

Cristian a reușit să evite un bagel și a punctat pe tabelă, însă a fost prea târziu. Favorita numărul trei și-a adjudecat primul set în doar 31 de minute.

Setul doi a avut un scenariu similar. Aleksandrova a rupt repede echilibrul și a reușit rapid două break-uri.

Rusoaica a închis meciul după o oră și 11 minute.

Another Tokyo quarterfinal 👏



Ekaterina Alexandrova makes the next round after a 6-1, 6-2 win over Cristian.#TorayPPO pic.twitter.com/ToGt836zdF — wta (@WTA) October 23, 2025

Cu toate acestea, Cristian nu a plecat cu mâna goală din capitala Japoniei.

15.700 de dolari a câștigat Jaqueline Cristian. A mai primit și 60 de puncte WTA

Jaqueline Cristian a intrat TOP 40 WTA

Grație succesului din primul tur, 6-2, 6-3, cu rusoaica Alina Charaeva (23 de ani, #150 WTA), Jaquline a obținut o performanță în premieră în cariera sa. A urcat pe locul 39 WTA în clasamentul live.

Recent, sportiva din România a fost aproape de ajunge în finala turneului de la Osaka, însă a fost învinsă în semifinale de Tereza Valentova (18 ani, #78 WTA), scor 7-6(3), 4-6, 3-6.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport