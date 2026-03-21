„Arătăm bine de tot” Daniel Pancu, încrezător în șansele la titlu după victoria cu Rapid: „Mă gândesc doar la locul 1”

CFR Cluj - Rapid 1-0. Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o reacție după o nouă victorie obținută de echipa sa, care rămâne în lupta pentru titlu.

Tehnicianul ardelenilor era rezervat la momentul preluării echipei, privind șansele de accedere în play-off, iar după număr incredibil de victorii obținute (12) țintește direct titlul de campion.

Daniel Pancu: „Mă gândesc doar la locul 1”

„De când sunt aici, avem un singur joc în care nu am marcat, practic, și chiar și în ăla am avut ocazii cât casa, cu FC Argeș.

Iar aici, acasă, cred că sunt 8 sau 9 jocuri cu mine, toate câștigate. Arătăm bine, bine de tot. Aici, în special. Și, iarăși, am redevenit cea mai bună echipă pe anul ăsta.

Am trecut cu 3 puncte peste U Cluj. Iarăși, e un lucru de remarcat și ne doream aceste 3 puncte pentru a rămâne în cursa asta.

Eu doar la locul 1 mă gândesc. Eu mă gândesc doar la locul 1. Cred că și jucătorii conștientizează ușor, ușor. Nu văd nicio diferență.

Dacă multă lume o vede pe Rapid campioană, de ce n-ar vedea-o și pe CFR Cluj? Adică nu știu care ar fi motivul. Mulți vorbesc de Rapid ca favorită, campioană, dar suntem și noi acolo”, a declarat Pancu, la Digi Sport.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 2 33 2 Rapid 2 31 3 U Cluj 1 30 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 1 28 6 Dinamo 2 26

*️ - beneficiază de rotunjire

