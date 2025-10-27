„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta” +34 foto
Florin Tănase FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 18:42
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a intervenit în conflictul dintre Florin Tănase (30 de ani) și Giovanni Becali (73 de ani).

După ce agentul l-a acuzat pe Tănase că este „sifonul” lui Becali, fotbalistul i-a răspuns dur după meciul cu UTA Arad, scor 4-0.

Gigi Becali, despre conflictul Tănase - Giovanni: „I-am zis că nu e bărbat dacă nu-i răspunde”

„Eu am doi jucători pe care mizez la FCSB, iar Tănase, care e numărul 1 și e și prietenul meu, e unul dintre ei. El îmi ține echipa. Am auzit că a zis Giovanni nu știu ce. Sifon e un jargon prea urât ca să-l pronunț. Îl reproduc, nu-l pronunț.

Ca să înțeleagă și Giovanni, Napoleon a zis: «Iubesc trădarea, îi urăsc pe trădători». Eu, Becali, spun așa: Eu urăsc trădătorul, urăsc și trădarea. Tănase e un băiat de mare caracter, prieten cu mine.

Dacă era sifon, nu era prieten cu mine. E jignire și pentru club. Are nevoie clubul de sifon? La mine oricum contează ce faci pe teren, ce să-mi sifoneze Tănase?

Mie mi-a povestit Tănase ce s-a întâmplat cu Giovanni și mi-a zis că îi răspunde. Atunci, eu i-am zis că nu e bărbat dacă nu îi răspunde, e idiot. Dacă te-a făcut sifon, pune-l la punct ca să se învețe minte. E treaba lui Giovanni ce a zis, eu țin cu Tănase”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Omul este angajatul meu. Dacă te iei de angajatul meu, nu mă respecți. Dacă nu mă respecți, atunci îl las să te pună la punct, pentru că nu mă cert eu cu Giovanni Gigi Becali, finanțator FCSB

„Îl respect prea mult pe Tănase ca să-l întreb despre colegi”

Patronul FCSB a explicat de ce n-ar apela niciodată la Tănase pentru a afla informații din vestiar: „I-am spus lui Tănase: «Ai dreptate, fii bărbat ca să se învețe minte. Să se învețe că o să primească și răspuns dacă mai face». Țin cu Tănase pentru că îmi bagă bani în buzunar.

Îmi dă mie Giovanni vreun ban? N-ai de cine să te iei? Nu mai sunt fotbaliști în țara asta? Și nu doar că te iei de ai mei, de iei de cel mai bun prieten al meu dintre fotbaliști.

În viața mea nu l-am întrebat de colegi, din respect pentru el. Îl respect prea mult ca să-l întreb așa ceva. L-aș desconsidera, ar însemna că îl folosesc și îl cred om de nimic”.

Finanțatorul campioanei consideră că reacția lui Giovanni a fost și un atac la adresa sa: „Dacă tu conduci cu sifoneală, înseamnă că și tu ești om de nimic. Înseamnă că eu sunt om de nimic dacă accept sifon. Nu s-a referit la asta, dar e indirect. Înseamnă că nu mă cunoaște pe mine. A crescut cu mine, dar am îmbătrânit și nu mă cunoaște”, a conchis Gigi Becali.

FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
FCSB - UTA. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg

Contre între Giovanni Becali și Florin Tănase: „E sifonul lui Gigi / Mi-e milă de el, săracul”

Giovanni a spus despre Florin Tănase că ar fi considerat de colegii din vestiar drept sifonul patronului.

„Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi. Așa îi zic probabil colegii. Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM!”, a spus impresarul la Fanatik.

Ulterior, la flash-interviul de după meciul cu UTA Arad, Tănase nu s-a putut abține și i-a răspuns: „Giovanni Becali... mi-e milă de el, așa, săracul, că a decăzut atât de mult.

Nu mă aşteptam, mai ales de la dânsul. Nu are el de unde să ştie ce discuţii am eu cu nea Gigi. El, profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă de oameni care au valoare sau fac ceva, Gigi Becali, Tănase”, a declarat Tănase.

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0: golurile marcate de Bîrligea și Thiam

