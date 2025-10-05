Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”

Părinții uneia dintre cele trei victime care și-au pierdut viața într-un tragic accident, în timp ce se aflau într-un Tesla Cybertruck, au dat în judecată compania deținută de Elon Musk (54 de ani).

Aceștia susțin că tinerii nu au putut să iasă din vehicul din cauza unui defect la uși, după ce fiica lor și alți doi studenți americani au rămas blocați în mașina care s-a izbit de un copac și a luat foc.

Accidentul a avut loc pe 27 noiembrie 2024 și a dus la moartea imediată a lui Krysta Michelle Tsukahara (19 ani), studentă la Savannah College of Art and Design, Soren Dixon (19 ani), șoferul vehiculului, și Jack Nelson (20 de ani), potrivit theguardian.com.

Părinții uneia dintre victime susțin că designul ușilor produse de Tesla a provocat moartea fiicei lor

Un al patrulea ocupant, Jordan Miller, a supraviețuit după ce un prieten de-ai lor, care circula în spatele mașinii implicate în accident, a spart geamul pentru a-l salva, conform marca.com.

Avocatul familiei, Roger Dreyer, a declarat că, după impact, vehiculul și-a pierdut alimentarea, iar sistemul electric care controla ușile a încetat să mai funcționeze.

Nu exista nicio ieșire de urgență accesibilă. Moartea ei putea fi evitată. Roger Dreyer

Tatăl fetei a declarat pentru The New York Times: „Fiica mea ar fi în viață dacă ar fi putut să iasă. Această companie valorează un trilion de dolari. Cum pot lansa o mașină care nu este sigură din atât de multe puncte de vedere?”.

Familia Tsukahara va da în judecată și familia șoferului, Soren Dixon, care, potrivit raportului medico-legal, se afla sub influența alcoolului, cocainei și amfetaminelor în momentul accidentului.

Procesul început joi afirmă că Tsukahara nu a suferit răni fizice din cauza coliziunii cu copacul, ci și-a pierdut viața din cauza inhalării fumului și a arsurilor, deoarece nu a reușit să iasă din vehicul.

Mânerele mașinii ar fi de vină pentru tragedia produsă

Părinții victimei susțin că designul mânerelor portierelor Cybertruck-ului a contribuit la moartea lui Tsukahara.

Din interior, dacă alimentarea electrică este întreruptă, singura modalitate de a deschide una dintre portierele din spate este să tragi de un cablu ascuns sub căptușeala compartimentului de depozitare din portieră, potrivit Bloomberg.

Din exterior, portierele rămân blocate, iar mânerul încastrat îngreunează intervenția salvatorilor.

Mânerele portierelor Tesla sunt un element important al designului și un motiv de mândrie pentru Elon Musk. Ele sunt încorporate în caroserie pentru un aspect mai elegant și sunt controlate electric.

Totuși, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi investighează în prezent aceste mânere, potrivit The Guardian.

8 retrageri de pe piață a înregistrat Cybertruck-ul de la debutul său, acum mai puțin de doi ani, deși a primit evaluări ridicate la testele de siguranță în caz de coliziune. În plus, Tesla a fost implicată în alte procese privind siguranța vehiculelor, iar în unul dintre cazuri, Tesla trebuie să plătească 243 de milioane de dolari despăgubiri pentru sistemul său de asistență la condus, Autopilot

„Tesla a fost avertizată în mod repetat și direct că dependența sa de sistemele electrice ale ușilor creează un risc serios de blocare în interiorul vehiculului”, se arată în proces.

„Proprietarii, martorii și salvatorii au documentat cazuri în care ocupanții din Tesla au supraviețuit forțelor impactului, dar nu au putut ieși atunci când alimentarea electrică a eșuat și a izbucnit un incendiu”, s-a mai menționat în documentele depuse, conform sursei citate.

