Noi detalii despre Dawa Agentul fundașului de la FCSB îl contrazice pe Mihai Stoica: „Mai repede decât în mod normal!”

Joyskim Dawa (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 05.10.2025, ora 10:01
alt-text Actualizat: 05.10.2025, ora 10:04
  • Joyskim Dawa (29 de ani) va redeveni curând apt de joc, susține impresarul fundașului central de la FCSB.

Stoperul a fost diagnosticat cu ruptură de ligament încrucișat anterior, accidentare suferită la finalul lunii martie, la un meci al naționalei din Camerun.

A fost operat pe 16 aprilie, la o clinică din Belgia, și de atunci nu a mai bifat niciun minut în tricoul campioanei.

Impresarul lui Joyskim Dawa: „Se recuperează mai repede decât în mod normal”

Deși Mihai Stoica anunța în urmă cu trei săptămâni că Dawa va lipsi un an, agentul fotbalistului are vești mai bune.

„Joyskim se simte foarte bine, iar recuperarea sa se desfășoară excelent. Perioada de indisponibilitate după o accidentare nu este niciodată una fericită, dar face parte din sport.

Pot să vă spun doar că Dawa se concentrează pe FCSB și pe viitorul acestei echipe.

Nu am văzut declarațiile (n.r. - lui Mihai Stoica), dar pot să vă spun că Dawa se recuperează mai repede decât s-ar fi așteptat cineva și mai repede decât în mod normal.

În același timp, nu ne grăbim, dar pot să vă spun că urmează să revină foarte curând și mult mai puternic”, a explicat David Jimenez, impresarul lui Dawa, potrivit digisport.ro.

Camerunezul a muncit intens la sala de forță, a urmat un program de recuperare strict, iar la finalul lunii august a fost surprins la antrenamentul echipei de dinaintea partidei cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

Dacă totul decurge conform planului, Dawa ar putea juca din nou pentru FCSB înainte de finalul lunii noiembrie.

FCSB - Aberdeen. Antrenamentul campioanei înainte de play-off-ul Europa League. Foto - Iosif Popescu (12).jpeg
FCSB - Aberdeen. Antrenamentul campioanei înainte de play-off-ul Europa League. Foto - Iosif Popescu (12).jpeg

Ce spunea Mihai Stoica despre Dawa pe 12 septembrie:

„Dawa s-a rupt și un an de zile o să stea. Bă, un an de zile! Vii de la un tip de pregătire cu un anumit tip de preparator fizic, te duci la alt tip de pregătire și se întâmplă.

Foarte mulți jucători se accidentează la echipele naționale. Nu vorbesc numai de ai noștri”, anunța oficialul FCSB, potrivit gsp.ro.

Dawa nu a intrat pe lista pentru Liga 1

Dawa nu a fost inclus pe lista pentru Liga 1, următoarea șansă fiind abia în ianuarie, când începe fereastra de transferuri din iarnă.

Dar fundașul camerunez se află pe lista pentru Europa League, unde va putea evolua din nou în a doua jumătate a lunii noiembrie.

În cea de-a treia competiție în care joacă FCSB, Cupa României, nu este necesară pregătirea unei liste cu jucători eligibili, putând evolua orice fotbalist aflat sub contract cu echipa.

accidentare revenire fcsb Joyskim Dawa
