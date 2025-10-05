Ilie Dumitrescu (56 de ani) a declarat, pentru GOLAZO.ro, că partida dintre FCSB și Universitatea Craiova e mult mai importantă pentru una dintre echipe.

Fostul atacant al Stelei crede că efortul depus de olteni în ultimele zile ar putea juca un rol important în partida de astăzi.

Derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova se va juca astăzi, de la ora 20.30, și va fi transmis în format liveTEXT de GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a pierdut partida din Europa League, contra celor de la Young Boys Berna, scor 0-2, dar a menajat câțiva titulari. Radunovic, care nu a evoluat niciun minut, Bîrligea, Olaru, Cisotti, care au intrat la pauză, Tănase, care a fost nevoit să joace din minutul 13 în locul accidentatului Edjouma.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a pierdut și ea meciul din cupele europene, scor 0-2 cu Rakow, fiind nevoită să evolueze în zece oameni aproape o repriză, după ce Screciu a fost eliminat în minutul 53.

Ilie Dumitrescu: „E vital pentru ei”

Cele două echipe se întâlnesc astăzi, în Superligă, ambele încercând să obțină un rezultat care să facă uitat eșecul din Europa. Echipa campioană se află pe locul 11 în campionat, la 14 puncte de Universitatea Craiova, ocupanta locului doi.

GOLAZO.ro a luat legătura cu fostul internațional român Ilie Dumitrescu pentru o analiză a celei mai tari partide din etapa a 12-a a Ligii 1.

Domnule Dumitrescu, ambele echipe vin după înfrângerile din cupele europene. Cât de importante sunt aceste rezultate negative?

Să știi că starea mentală se schimbă atunci când schimbi competiția. Adică nu vii încărcat psihic. Craiova are un ascendent în campionat, pentru că are un început extraordinar, poate cel mai bun din ultimii 20 de ani. Începe să prindă contur proiectul lui Mirel Rădoi.



FCSB și-a asumat riscul unei înfrângeri în partida cu elvețienii pentru că au lăsat câțiva titulari pe banca de rezerve. Vorbim de Olaru, Bîrligea, Cisotti, fotbaliști care fac parte din nucleu de bază. Jucători cu personalitate, jucători care în orice moment pot aduce plusul în exprimarea echipei.

18 goluri au primit cei de la FCSB în cele 11 etape disputate până în acest moment

Craiova pare, în acest moment, având un lot mai bine echilibrat valoric decât FCSB?

Da, ei s-au mișcat foarte bine în perioada asta de mercato din vară. Au analizat exact de ce au nevoie, la modul că merg pe un nucleu mic, dar important, de jucători din sezonul trecut, și au adus jucători în așa fel încât să poată să facă față pe două planuri.



Să nu uităm că Universitatea Craiova au fost implicați și în preliminariile din Conference League și au ajuns, ulterior, în grupe. Iar în campionat au început la fel, foarte bine.

Un meci mult mai important pentru FCSB, prin prisma punctelor din campionat?

Da, eu cred că e vital pentru FCSB. Un rezultat de egalitate sau o victorie a Craiovei face ca trupa lui Charalambous să se îndepărteze foarte mult de zona de play-off. Craiovenii pot veni și cu gândul obținerii unui punct în București. Pentru că există o diferență mare de puncte între cele două echipe, iar un egal nu ar reduce-o. Va fi un duel extrem de interesant.

Ilie Dumitrescu: „Va conta enorm”

Craiova vine după un meci în care a jucat aproape o repriză în zece oameni. Efortul fizic ar putea juca un rol important în acest meci? Sigur, și FCSB și-a menajat anumiți jucători.

Da, cred că va conta enorm. Au făcut și deplasarea până în Polonia, apoi pe cea spre București. Contează enorm efortul depus, mai ales că au alergat destul de mult cu Rakow.



A fost prima lor partidă în cupele europene după mult timp și sunt convins că a fost și un consum psihic important. FCSB da, și-a menajat câțiva titulari, care au intrat în repriza secundă, și a jucat acasă. Deci are un avantaj din acest punct de vedere.

5 goluri are Steven Nsimba, golgheterul oltenilor în campionat

Alibec a fost pe bună dreptate supărat pentru înlocuirea sa de la pauză meciului cu Young Boys Berna?

Nimănui nu-i place să fie rezervă, să aibă un anumit statut. La FCSB e competiție pe post, e firesc, e echipa campioană. Trebuie să accepți și să joci cât e nevoie de tine. Mai ales că îl ai ca și contracandidat pe post pe Bîrligea, care a făcut un sezon excelent anul trecut.



E extrem de important pentru o echipă care atacă două fronturi, campionat și cupe europene, să aibă jucători de valori apropiate în lot. Deci e de înțeles nemulțumirea lui, dar, pe de altă parte, trebuie să accepte competiția.

Și din punct de vedere al naționalei e bine că Universitatea Craiova joacă în cupele europene.

Fără îndoială. Contează foarte mult și experiența asta internațională, atunci când te prezinți la echipa națională. Încet, încet, jucătorii Craiovei vor acumula și experiență la acest nivel.



Pentru că sunt echipe pe care nu le întâlnești în campionatul nostru. Care să aibă forța, ritmul și intensitate ca în competițiile europene. Ceea ce contează enorm. Iar apoi ei vor putea fi convocați la națională, ceea ce s-a și întâmplat cu Bairam.

