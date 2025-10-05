Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

Dennis Man (27 de ani) a dezvăluit cum a reușit să depășească perioada dificilă de la PSV.

Românul a marcat și a oferit o pasă decisivă în duelul contra celor de la PEC Zwolle, 4-0.

Internaționalul român a spart gheața, după ce a avut o prestație apreciată și în Liga Campionilor, cu Bayer Leverkusen, 1-1.

PEC Zwolle - PSV 0-4 . Dennis Man: „Ca fotbalist, ai nevoie de încredere”

„Știu că primele mele meciuri la Eindhoven nu au fost bune. Dar trebuie să ținem cont că, atunci când ești un jucător nou, ajungi într-un mediu diferit și trebuie să te adaptezi la un alt stil de joc. Asta necesită puțin timp.

A durat puțin până m-am obișnuit, dar uneori ai nevoie doar de un moment bun. După acea pasă de gol cu Excelsior, de săptămâna trecută, am simțit că ceva s-a schimbat. Ca fotbalist, ai nevoie de încredere.

Sunt mulțumit și am observat că am reușit, din nou, să recuperăm rapid mingea atunci când o pierdeam. În cele din urmă, a fost un meci bun din partea noastră și cred că am atins un nivel ridicat”, a declarat Dennis Man, conform ed.nl.

6 meciuri a jucat Dennis Man la PSV. Fotbalistul este cotat la 10 milioane de euro, conform transfermarkt.com

Dennis Man a fost convocat în lotul final al naționalei României, pentru „dubla” cu Moldova și Austria.

„Jucăm meciuri importante și mă bucur că am încheiat bine această perioadă la PSV”, a spus fotbalistul, despre convocarea la echipa națională

Cele două partide vor avea loc pe 9 și 12 octombrie, de la 21:00, respectiv 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Presa din Olanda l-a lăudat român: „Mulți ridicau din sprâncene. Man pare jucătorul pe care PSV îl aștepta”

Presa din Țările de Jos a lăudat forma recentă a fotbalistului și a subliniat progresul vizibil pe care românul l-a făcut de la sosirea sa la PSV.

„Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, mulți suporteri ai lui PSV ridicau sprâncenele când îl vedeau pe Dennis Man. Românul părea nesigur, lipsit de ritm și că nu se poate integra în jocul rapid cerut de Peter Bosz. Însă, în doar câteva meciuri, atacantul a reușit să risipească îndoielile.

Cu evoluții excelente împotriva celor de la Bayer Leverkusen, Excelsior și PEC Zwolle, Man pare, în sfârșit, jucătorul pe care PSV îl aștepta.

Bosz i-a oferit în ultimele săptămâni un loc de titular, mai ales după accidentarea lui Ruben van Bommel, iar Man a profitat din plin. Se transformă, pas cu pas, în jucătorul de urmărit al campioanei Olandei”, au notat jurnaliștii olandezi

Olandezii consideră că un factor important în adaptarea sa a fost mutarea iubitei sale în Olanda, ceea ce l-a ajutat să se simtă mai integrat.

Eindhoven este, fără îndoială, un oraș frumos, dar, în afara fotbalului, nu sunt genul de persoană care iese mult. Dennis Man

Dennis Man, gol și pasă decisivă în meciul PEC Zwolle - PSV 0-4

În minutul 40 al duelului de la Zwolle, De Graaf, portarul gazdelor, a pasat către MacNulty. Fundașul spaniol nu a fost atent și Joey Veerman a recuperat balonul printr-o alunecare.

Mingea a ricoșat către Dennis Man, care a preluat balonul, a șutat în colțul stâng al porții și a înscris.

Românul i-a întors favorul mijlocașului olandez, în minutul 60. Atunci, Saibari a pasat către Dennis Man, care a preluat balonul în careu.

„Tricolorul” a câștigat duelul fizic cu Floranus și a centrat, pe jos, către Joey Veerman. Acesta a șutat în forță și a înscris.

În urma acestui succes, PSV se află pe locul 2 în Eredivisie, la egalitate de puncte cu liderul Feyenoord: 19. Totuși, clubul din Rotterdam a disputat un meci mai puțin.

Echipa lui Dennis Man va întâlni pe Go Ahead Eagles, sâmbătă, 16 octombrie, în etapa #9 din Eredivisie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport