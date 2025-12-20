Revenire spectaculoasă în Europa! La 41 de ani, Thiago Silva a semnat cu un club de tradiție

Thiago Silva (41 de ani), fost internațional brazilian, a plecat de la Fluminense și revine în Europa!

Thiago Silva rămăsese liber de contract, după ce a reziliat înțelegerea cu echipa din Brazilia.

Thiago Silva a semnat cu Porto și revine în Europa la 41 de ani

FC Porto a profitat de situația fundașului care a scris istorie la PSG.

Clubul a anunțat că stoperul brazilian va evolua pe „Estadio do Dragao” până la sfârșitul acestei stagiuni.

O dorință nesfârșită de a scrie o poveste nouă alături de noi. Thiago Silva este un nou dragon!”, a anunțat FC Porto, pe X.

Uma vontade infinita de escrever uma nova história connosco ♾️



Thiago Silva é outra vez Dragão 🐉 💙 pic.twitter.com/yvVhUextEL — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

Fundașul a evoluat pentru echipa secundă a „Dragonilor”, la începutul anilor 2000.

Thiago Silva va ajunge la Lisabona pe 3 ianuarie, după ce va petrecere sărbătorile de iarnă alături de familie, în Brazilia.

Primul meci în tricoul lui FC Porto ar putea fi cel de pe 4 ianuarie. „Dragonii” vor merge în Azore pentru duelul cu Santa Clara, din etapa #17 a primei ligi din Portugalia.

Cariera lui Thiago Silva

Thiago Silva este considerat unul dintre cei mai buni fundași ai generației sale. Și-a început cariera la Fluminense și a evoluat pentru echipe de renume de pe „bătrânul continent”: FC Porto, Dinamo Moscova, AC Milan, PSG și Chelsea.

Cel mai lung angajament al său a fost la PSG, unde a jucat timp de 8 sezoane, reușind să cucerească 23 de trofee.

După ultima sa aventură în Europa, la Chelsea, unde a evoluat în 155 de meciuri, Thiago Silva a revenit în Brazilia, la Fluminense.

Pentru echipa din Rio de Janeiro, fundașul a jucat 25 de meciuri și a marcat două goluri.

La nivel internațional, Thiago Silva a strâns 113 partide pentru prima reprezentativă a Braziliei și a înscris 7 goluri. Mai mult, fundașul a fost prezent la ultimele 4 Cupe Mondiale.

