„E timpul să mă întorc acasă” Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, a devenit investitor la clubul care a pus ochii pe Darius Olaru
Thibaut Courtois. Foto: Facebook / Genk
Campionate

„E timpul să mă întorc acasă” Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, a devenit investitor la clubul care a pus ochii pe Darius Olaru

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 12:37
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 12:37
  • Thibaut Courtois (34 de ani) revine la KRC Genk, clubul la care a făcut primii pași importanți în fotbal, de această dată din postura de investitor.
  • Gruparea belgiană a anunțat că portarul lui Real Madrid va face o investiție minoritară.
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Courtois, care s-a format la Genk, este considerat unul dintre cei mai buni portari ai lumii și evoluează în prezent la Real Madrid.

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Thibaut Courtois revine la Genk ca investitor: „Acest club mi-a oferit totul”

Investiția făcută de Courtois este una minoritară și ar reprezenta primul pas al unui program mai amplu de majorare de capital, care ar putea ajunge până la 60 de milioane de euro în următorii ani.

„Am urmărit excelența toată viața mea. La KRC Genk simt aceeași dorință și ambiție. Această investiție chiar se simte ca o întoarcere acasă.

Prin acest angajament, vreau să ajut clubul să continue să crească și să își întărească ambițiile sportive. Din Limburg până în vârful Europei”, a declarat Thibaut Courtois, potrivit comunicatului clubului.

18 milioane de euro
este cota de piață a portarului belgian, potrivit Transfermarkt. Courtois a ajuns la Real Madrid în 2018, după transferul de la Chelsea pentru 35 de milioane de euro, iar londonezii îl cumpăraseră de la Genk în 2011 pentru 8,95 milioane de euro

Courtois este unul dintre cei mai de succes portari ai generației sale. A câștigat Liga Campionilor cu Real Madrid în 2022 și 2024, patru titluri în Spania, două în Anglia, trei Supercupe ale Europei și Europa League în 2012. La naționala Belgiei, portarul a adunat 108 selecții.

Cifrele lui Courtois la echipele de club:

  • Real Madrid: 333 de meciuri, 325 de goluri primite și 129 de partide fără gol primit;
  • Chelsea: 154 de meciuri, 152 de goluri primite și 58 de partide fără gol primit;
  • Atletico Madrid: 154 de meciuri, 125 de goluri primite și 75 de partide fără gol primit;
  • KRC Genk: 45 de meciuri, 49 de goluri primite și 14 partide fără gol primit.
62 de milioane de euro net
a încasat Thibaut Courtois de când a ajuns la Real Madrid, conform capology.com

Clubul a publicat și un clip de prezentare, cu imagini ale lui Thibaut Courtois din perioada în care evolua la formația belgiană, iar fotbalistul spune:

„Genk, chiar aici, pe acest teren, a început totul pentru mine. Acest club mi-a oferit totul.

Aici am crescut, am atât de multe amintiri frumoase, de parcă ar fi fost ieri. Este clubul pentru care îmi bate inima. Este timpul să mă întorc acasă”.

Darius Olaru ar fi dorit de Genk

Genk, de patru ori campioană a Belgiei, ultimul titlu cucerit fiind în sezonul 2018/2019, ar dori să realizeze câteva transferuri importante în această vară.

Astfel, prima țintă a echipei antrenate de Nicky Hayen (45 de ani) ar fi Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, anunță voetbalnieuws.be.

Konstantinos Karetsas (18 ani) ar putea pleca în această vară de la Genk, iar șefii clubului îi caută înlocuitor la mijlocul terenului.

Mijlocașul ofensiv grec este un jucător important al lui Genk, în ciuda vârstei fragede. Acesta a jucat 49 de meciuri în acest sezon, a marcat 3 goluri și a oferit 18 pase decisive, iar clubul vrea să obțină 45 de milioane de euro în schimbul său.

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