 Zidane, viitorul selecționer? Un fost internațional nu are dubii: „Toată lumea știe”
Zinedine Zidane și Thierry Henry. Foto: IMAGO
Zidane, viitorul selecționer? Un fost internațional nu are dubii: „Toată lumea știe”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 11:16
  • Thierry Henry (48 de ani) a lăsat să se înțeleagă că Zinedine Zidane (53 de ani) este favorit să preia naționala Franței după Campionatul Mondial din 2026.

Contractul lui Didier Deschamps, actualul selecționer al Franței, va expira anul viitor, după Campionatul Mondial. Acesta se află pe banca francezilor din 2012.

Thierry Henry crede că Zidane este favorit să preia naționala Franței

La postul de televiziune CBS, unde Thierry Henry este analist, acesta a fost întrebat dacă se gândește să devină selecționerul Franței după Campionatul Mondial de anul viitor.

Fostul fotbalist a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu știu ce să răspund. Toți știm cine va fi noul selecționer. Voi știți și știu și eu. Îi urez toate cele bune”, conform marca.com.

Despre venirea lui Zidane pe banca naționalei Franței a vorbit și Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, care a declarat că „este prea devreme pentru a lua decizii”.

Zinedine Zidane nu a mai antrenat din anul 2021, atunci când și-a încheiat cel de-al doilea mandat la Real Madrid.

De atunci, acesta a mai primit oferte de la PSG, Chelsea și Manchester United, însă le-a respins pe toate.

31
de goluri a marcat Zinedine Zidane în 108 meciuri pentru naționala Franței

Și Kylian Mbappe vrea ca Zidane să vină pe banca Franței

Kylian Mbappe, starul celor de la Real Madrid, este de părere că Zidane ar trebui să devină selecționerul Franței după ce Didier Deschamps va pleca.

Nu e nevoie să complicăm lucrurile. Este vorba de Zidane. Nimeni nu va spune nu. Numai el poate refuza. Dacă este el, OK! Și dacă este altcineva, tot Okva fi.

Dar el este singurul din istoria fotbalului francez care are aproape toate drepturile la națională”, a declarat Kylian Mbappe, într-un interviu acordat L'Equipe.

Didier Deschamps a devenit selecționerul Franței în 2012 și a câștigat Campionatul Mondial din Rusia din 2018, după ce a învins Croația în finală, scor 4-2.

În mandatul său, Franța a mai bifat o finală de Mondial, în 2022, pierdută în fața Argentinei, scor 3-3 și 2-4 după penalty-uri. A mai jucat și o finală de Euro, în 2016, pierdută în fața Portugaliei, scor 0-1 după prelungiri.

171 de meciuri
a stat Didier Deschamps pe banca Franței până acum

franta selectioner Thierry Henry Zinedine Zidane
