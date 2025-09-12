Ruben Neves, furios Reacția fotbalistului de la Al Hilal, după ce o revistă a publicat o poză scoasă din context, cu el și văduva lui Diogo Jota +5 foto
Ruben Neves/ Foto: IMAGO
Ruben Neves, furios Reacția fotbalistului de la Al Hilal, după ce o revistă a publicat o poză scoasă din context, cu el și văduva lui Diogo Jota

Alexandru Smeu
Publicat: 12.09.2025, ora 10:54
Actualizat: 12.09.2025, ora 10:54
  • Ruben Neves (28 de ani) a luat atitudine, după ce o revistă-tabloid din Portugalia a pus pe prima pagină o fotografie care sugerează că relația sa cu Rute Cardoso, soția regretatului Diogo Jota, ar fi mult mai apropiată decât e, de fapt.

Pe 3 iunie, o veste tragică zguduia lumea fotbalului. Diogo Jota și fratele său Andre Silva își pierdeau viața, într-un tragic accident rutier, care a avut loc în provincia Zamora, Spania.

Ruben Neves a fost cel mai afectat de moartea fostului său coechiper, care îi era și cel mai bun prieten.

În tot acest timp, mijlocașul celor de la Al Hilal și soția lui i-au oferit sprijin văduvei lui Jota, Rute Cardoso.

Neves și-a făcut și un tatuaj, în memoria fostului jucător de la Liverpool.

Ruben Neves, furios după ce fotografia cu el și văduva lui Diogo Jota a ajuns într-o revistă tabloid

Joi, o revistă tabloid din Portugalia a publicat o imagine scoasă din context cu Neves și Rute Cardoso, în care pare că cei doi ar urma să se sărute.

Căsătorit de peste un deceniu cu Debora Lourenco, fotbalistul în vârstă de 28 de ani a luat foc când a văzut postarea, scrie goal.com.

„Întotdeauna am crezut în binele oamenilor, am fost avertizat să nu fac asta, am greșit și nu doresc niciodată răul nimănui.

Persoana care a pus această fotografie pe coperta revistei nu merită să fie fericită, așa cum alegerea ei nu a fost una fericită.

Soția mea, Debora Lourenco, și cu mine suntem împreună de peste 11 ani, fericiți, formăm o familie care mă face mândru, iar în 11 ani nu am fost niciodată implicați în nicio controversă.

Ruben Neves și Debora Lourenco/ Foto: Instagram
Ruben Neves și Debora Lourenco/ Foto: Instagram

Am făcut tot posibilul să o ajutăm pe Rute și familia ei în cel mai bun mod posibil.

Alegerea acestei fotografii este la fel de nefericită ca persoana care a ales-o și persoana care a postat-o.

Respect faptul că fiecare are propriul job, respect faptul că fiecare vrea să dea tot ce are mai bun și nu-i respect pe cei care nu-i respectă pe ceilalți”, a comentat Ruben Neves la postare.

164 de meciuri
au jucat împreună Ruben Neves și Diogo Jota la cluburi precum Porto și Wolverhampton, dar și la naționala Portugaliei

Recent, selecționerul Portugaliei i-a acordat lui Ruben Neves tricoul cu numărul 21, purtat până de curând de Jota.

Naționala Portugaliei, omagiu pentu Diogo Jota/ Foto: X
Naționala Portugaliei, omagiu pentu Diogo Jota/ Foto: X .jpg

Galerie foto (5 imagini)

Naționala Portugaliei, omagiu pentu Diogo Jota/ Foto: X .jpg Naționala Portugaliei, omagiu pentu Diogo Jota/ Foto: X .jpg Naționala Portugaliei, omagiu pentu Diogo Jota/ Foto: X .jpg Naționala Portugaliei, omagiu pentu Diogo Jota/ Foto: X .jpg Naționala Portugaliei, omagiu pentu Diogo Jota/ Foto: X .jpg
+5 Foto
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
